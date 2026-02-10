メトロポリタン美術館とのコラボレーションによる「大人向けレゴ(R)セット」が新たに登場！

1899年に描かれたクロード・モネの「睡蓮の池に架かる橋」をレゴ(R)ブロックで再現した「レゴ(R)アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」が発売されます☆

レゴ(R)アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞

価格：29,980円（税込）

発売日：2026年3月4日（水）

製品番号：31220

対象年齢：18歳以上

サイズ（完成時）：（約）縦51cm ｘ 横41cm ｘ 奥行4cm

ピース数：3,179個

販売店舗：レゴ(R)公式オンラインストア／全国のレゴ(R)ストア／レゴランド(R)・ジャパン・リゾート／レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京／レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪など

※詳細は各店舗に問合せください。取り扱いがない店舗もあります

大人の『好き』や『情熱』をクリエイティブに自分で表現できる大人向けのレゴ(R)ブロックから、ニューヨークにあるメトロポリタン美術館とのコラボレーションによる「レゴ(R)アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」が登場！

「レゴ(R)アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」は、メトロポリタン美術館を代表する、1899年に描かれたクロード・モネの「睡蓮の池に架かる橋」をレゴ(R)ブロックで再現したレゴ(R)セットです。

デザイナーの遊び心が詰まった本製品は、独自の印象派スタイルを確立したモネの芸術的姿勢にも通じています。

3,179ピースで構成された「レゴ(R)アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」

作品の象徴的な睡蓮とともに、モネの繊細な筆致と自然への深い愛が、蝶・花・果物をはじめ、さまざまなレゴ(R)ブロックのパーツを使用し表現することで、大胆に解釈されています。

また、作品中央では、木々を横切る光の線を右上から左下へと走る明るい色のレゴ(R)ブロックパーツで表現。

構図の象徴である「橋」に情景を固定しながら、見る者の視線を池の広がりへと導きます。

さらに、組み立てている間は、メトロポリタン美術館のキュレーターであるアリソン・ホカンソン氏が出演する限定ポッドキャストを聴きながら、モネのインスピレーションや芸術性について深く掘り下げるストーリーを楽しむこともできます（※英語対応）。

そして、完成した作品は、壁掛けに対応したフックが付属しており、自宅の壁に名画を飾るようにディスプレイすることが可能です。

レゴグループ デザイナー Stijn Oom（ステイン・オム）のコメント

モネの筆致をレゴ(R)ブロックで再現することは大きな挑戦でした。

さまざまなパーツを垂直・水平方向に重ねることで、作品が持つ奥行き感や立体的な質感を創り上げ、そこにレゴ(R)ブロック独自のカラーバリエーションからモネの繊細な色調を慎重に落とし込みました。

原画のニュアンスをレゴ(R)ブロックで再現するために重要なディテールは保ちつつ、作品の特定要素は抽象化することで、モネの特徴的な芸術スタイルを表現しました。

本製品は、鑑賞する距離によっても表情を変えます。

近くで見るとそれぞれのレゴ(R)ブロックのパーツや質感を楽しむことができ、遠くから見ると穏やかな印象派の風景が広がり、晩年のモネ作品の特性を表現しています。

発売中「レゴ(R)アート ひまわり」

ゴッホがフランスのアルルに滞在していた際に描いた、世界中で愛される名画「ひまわり」をレゴ(R)ブロックで3Dに再現したレゴ(R)セットです。

厚みのある立体的な造形により、原画の鮮やかな色彩が精巧に表現されています。

発売中「レゴ(R)アート モナ・リザ」

世界で最も有名な絵画であるレオナルド・ダ・ヴィンチの名画をレゴ(R)ブロックならではのユニークな解釈で3Dに再現したレゴ(R)セットです。

ゴールドの取り外し可能なフレーム付きで、絵画のように壁に掛けることができます。

発売中「レゴ(R)アイデア ゴッホ 『星月夜』」

ゴッホが1889年に描いた名画「星月夜」をレゴ(R)ブロックで3Dに再現したレゴ(R)セットです。

レゴ(R)ミニフィギュアにはパレット、イーゼル等も付属しており、ゴッホが絵を描いている様子を表現することができます。

モネの睡蓮をレゴ(R)ブロックで組み立てる、大人のためのレゴ(R)セット！

「レゴ(R)アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」は、レゴ(R)公式オンラインストアなどにて、2026年 3月4日（水）より販売開始です。

