　プロレスリング・ノアは９日、公式ＷＥＢなどで「【全席完売御礼】２月１１日後楽園ホール大会直前情報」とし、２・１１後楽園ホール大会（試合開始・午前１１時半）が「本大会のチケットは追加発売しました立見券も含め、全席売切となりました。当日券の発売はございません」と発表した。

　同大会は、元日の日本武道館でＧＨＣタッグを奪取した「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也、ＢＵＳＨＩの初防衛戦が決まると指定券は完売。さらに緊急発売した立ち見券も売り切れ「内藤効果」が方舟マットで沸騰していることを証明した。

　内藤＆ＢＵＳＨＩは、ＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡと対戦。メインイベントはＧＨＣヘビー級王者Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａが「Ｔ２０００Ｘ」杉浦貴と４度目の防衛戦を行う。

　◆２・１１後楽園全カード

　▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ　ＶＳ　挑戦者・杉浦貴

　▼ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・内藤哲也、ＢＵＳＨＩ　ＶＳ　挑戦者組・ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ

　▼ＮＯＡＨ　Ｊｒ．　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２６公式戦

ドラゴン・ベイン、アレハンドロ　ＶＳ　アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ

　▼同

ダガ、小田嶋大樹　ＶＳ　Ｅｉｔａ、稲畑勝巳

　▼同

小峠篤司、Ｈｉ６９　ＶＳ　タダスケ、政岡純

　▼同

ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ　ＶＳ　マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー

　▼８人タッグマッチ

清宮海斗、ガレノ、晴斗希、郄橋碧　ＶＳ　征矢学、大原はじめ、小柳勇斗、鶴屋浩斗