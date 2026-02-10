プロレスリング・ノアは９日、公式ＷＥＢなどで「【全席完売御礼】２月１１日後楽園ホール大会直前情報」とし、２・１１後楽園ホール大会（試合開始・午前１１時半）が「本大会のチケットは追加発売しました立見券も含め、全席売切となりました。当日券の発売はございません」と発表した。

同大会は、元日の日本武道館でＧＨＣタッグを奪取した「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也、ＢＵＳＨＩの初防衛戦が決まると指定券は完売。さらに緊急発売した立ち見券も売り切れ「内藤効果」が方舟マットで沸騰していることを証明した。

内藤＆ＢＵＳＨＩは、ＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡと対戦。メインイベントはＧＨＣヘビー級王者Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが「Ｔ２０００Ｘ」杉浦貴と４度目の防衛戦を行う。

◆２・１１後楽園全カード

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ ＶＳ 挑戦者・杉浦貴

▼ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・内藤哲也、ＢＵＳＨＩ ＶＳ 挑戦者組・ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

ドラゴン・ベイン、アレハンドロ ＶＳ アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ

▼同

ダガ、小田嶋大樹 ＶＳ Ｅｉｔａ、稲畑勝巳

▼同

小峠篤司、Ｈｉ６９ ＶＳ タダスケ、政岡純

▼同

ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ ＶＳ マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー

▼８人タッグマッチ

清宮海斗、ガレノ、晴斗希、郄橋碧 ＶＳ 征矢学、大原はじめ、小柳勇斗、鶴屋浩斗