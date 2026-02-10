ÂçÀ¾É÷²íŽ¢ËÍ¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹Ž£Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±éÃæ¤Ë22ºÐÃÂÀ¸Æü¡Ú¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¢¡Û
¡¡´ØÀ¾Jr.¤ÎÂçÀ¾É÷²í¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¼Çµï¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î22Æü¤«¤é¡ÖÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é epilogue ¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾¾ÃÝºÂ¡Á¡×¡Ê3·î19Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤°¤é¤¤¡£´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£²¬粼É·ÂÀÏº¡Ê21¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸å9»þ¡Ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡½2·î²¼½Ü¤«¤éÂçºå¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¤â¡£Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤°¤é¤¤¡£´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤Ê¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤éÀèÇÚ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¾¾ÃÝºÂ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂ¿Ê¬¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ä¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½°ìÈÖ»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö³Ú²°¤ÎÂçÉô²°¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤«¤Ç¤¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂçÉô²°¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ü·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®Éô²°¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÁÈ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÉô²°¤Ç¡¢¡Ê¸þ°æ¡Ë¹¯Æó¤¯¤ó¤È¤«¡¢¡ÊÀ¾Èª¡ËÂç¸ã¤¯¤ó¤¬Åö»þ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤«¡ÊÀ¾Â¼¡ËÂóºÈ¤È¤«¤ÏÂçÉô²°¡£¡ÊÅè粼¡ËÅÍ°¡¤È¤«¡¢¤³¤¿¤Á¤ã¤ó¡Ê²¬粼É·ÂÀÏº¡Ë¤Ï¾®Éô²°¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤é¤À¤±ÂçÉô²°¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢º£»×¤¨¤Ð³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡½¤À¤¤¤¿¤¤²¿¿Í¤°¤é¤¤¤Î³Ú²°¤Ë¡£
¡¡¡Ö10¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æº£¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éº£»×¤¨¤Ð³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ëè²ó¸ø±é¤´¤È¤Ë³Ú²°¡¢¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®Éô²°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¡£¾¾ÃÝºÂ¤Ã¤Æ³Ú²°¤ÎÏ²¼¤¬2Îó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖÆþ¤ê¸ý¤«¤é¶á¤¤¤È¤³¤í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼ÁÈ¡£ËÍ¤ÏÂçÉô²°¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¾¾ÃÝºÂ¤ÇºÇ¸å¡¢¤³¤ó¤Ê¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ê¤â¿§¤ó¤Ê¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤·¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«Êª¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢±éµ»¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¸ø±é¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡£
¡¡¡Ö¾¾ÃÝºÂ¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢¾å¡ÊÈ¾¿È¤¬¡ËÍç¤ÇÊ¢´¬¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡£¤¢¤ì¡¢¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸¦½¤À¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åß¤Î¾¾ÃÝºÂ¤Ë¥Á¥é¥Ã¤È½Ð¤¿¸å¡¢½Õ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡Ä°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½¸ø±éÃæ¤Î2·î23Æü¤Ë22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£
¡¡¡ÖËÍ¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ø±éÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£2·î¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¡Ê¸ø±é¤¬¡Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£¾¾ÃÝºÂ¤Ã¤ÆËè²ó¤¹¤Ã¤²¤§¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·ë¹½¾¾ÃÝ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ª¤â¤í¤¤¥Í¥¿¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èá¤·¤¤¤ÏÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¡¡¢¡ÂçÀ¾¡¡É÷²í¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤Õ¤¦¤¬¡Ë2004Ç¯2·î23Æü¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£21ºÐ¡£14Ç¯¤Ë´ØÀ¾Jr.¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£19Ç¯¤Ë´ØÀ¾Jr.Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLil¤«¤ó¤µ¤¤¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£25Ç¯4·î¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï³¨¤È¶õ¼ê¡£¼ñÌ£¤ÏÄ¹É÷Ï¤¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ê¤É¡£