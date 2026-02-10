スイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」から、映画『ウィキッド 永遠の約束』のコラボ第2弾スイーツが登場！

“エメラルドシティ”がテーマのスペシャルボックス「チューリップローズ ＜WICKED＞」と「アソートギフト ＜WICKED＞」が期間限定で販売されます☆

TOKYOチューリップローズ 映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボ第2弾「チューリップローズ ＜WICKED＞／アソートギフト ＜WICKED＞」

スケジュール：

実店舗での販売発売日：2026年2月15日(日)〜3月末頃まで販売店：TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店・大丸東京店・阪急うめだ店・そごう横浜店・羽田空港第2ターミナル店・JR東京駅店(SWEETS GATE TOKYO店内)※人気商品のため早期完売の可能性があります通販情報・2026年2月12日(木)10:00〜販売サイト：公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店、パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店・2026年2月13日(金)10:00〜販売サイト：パクとモグ -HANEDA Shopping店-※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了

グレープストーンのスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」が、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーション。

2026年3月6日に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションにより誕生したスペシャルボックスの第2弾がいよいよ登場します。

今回登場するのは、エメラルドシティを目指す「エルファバ」と「グリンダ」を描いたスペシャルボックス。

春限定“ストロベリーバター”に、大注目のコラボ限定フレーバー“ピスタチオバター”の詰合せです。

「TOKYO TULIP ROSE」と映画『ウィキッド 永遠の約束』が贈る、“花”と“魔法”の世界観を楽しめます☆

チューリップローズ ＜WICKED＞

価格：6個入 1,728円（税込）

内容：チューリップローズ ストロベリーバター・ピスタチオバター 各3個

「チューリップローズ ＜WICKED＞」は、「グリンダ」を思わせるピンクが印象的なスペシャル缶。

中には、代表作「チューリップローズ」から春限定“ストロベリーバター”と、映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボ限定“ピスタチオバター”の2味を詰合せています。

互いを想いあう2人の魔女をイメージした、ピンクとグリーンの2味が仲良く寄り添います。

春限定〈ストロベリーバター〉

苺の王様あまおう苺＆バターの生食感ショコラクリームを使用した、春限定のストロベリーバター。

フランス産発酵バター香るピンクの花びらラングドシャクッキーの中にとろっとしぼった一品です。

コラボ限定〈ピスタチオバター〉

コラボ限定のピスタチオバターには、芳醇な香りのピスタチオ&バターの生食感ショコラクリーム使用。

フランス産発酵バター香るグリーンの花びらラングドシャクッキーの中にとろっとしぼっています。

アソートギフト ＜WICKED＞

価格：12袋入 2,484円（税込）

内容：チューリップローズ ストロベリーバター・ピスタチオバター 各3個、グランチーズショコラサンド 6枚、ピスタチオバターサブレ 2個

「アソートギフト ＜WICKED＞」は、「エルファバ」のシンボルカラーであるグリーンが印象的な4つの美味しさ溢れる詰合せ。

代表作「チューリップローズ」はもちろん、チーズショコラサンドやピスタチオバターサブレが楽しめます。

お菓子を食べ終わった後も、取っておきたくなるかわいさ！

ピンクの「チューリップローズ ＜WICKED＞」とグリーンの「アソートギフト ＜WICKED＞」、かけがえのない友情を築いた2人の魔女のように並べて飾っておくのもおすすめです☆

チューリップローズ ストロベリーバター／ピスタチオバター

フランス産発酵バターの香り溢れるさくさくのラングドシャクッキーに、とろける生食感ショコラクリームをたっぷり二重にしぼった看板スイーツ。

「ストロベリーバター」と「ピスタチオバター」、ふたつのチューリップローズの出会いを楽しめます。

グランチーズショコラサンド

カマンベールチーズとフランス産発酵バターで香ばしく焼きあげたラングドシャクッキー。

とろけるチェダーチーズショコラを、生地から溢れだすほど贅沢なグランサイズでサンドしています。

ピスタチオバターサブレ

「TOKYO TULIP ROSE」のブランドロゴをあしらった、花に香ばしく寄り添うサブレ。

ローストピスタチオの刻みを練り込んで、芳醇な香りを閉じ込めています。

ピスタチオの味わいを引き締めるゲランドの塩が隠し味です。

TOKYO TULIP ROSEについて

シェフパティシエ：金井理仁(カナイ・マサヒト)

PROFILE：

1986年生まれ。大学在学中から製菓学校でお菓子作りを学び、卒業後はハイアットリージェンシー東京にてパティシエとしての技術を磨く。 2013年渡仏しさらに修行を重ね、シェフパティシエをつとめる。帰国後 、2019年に《TOKYO TULIP ROSE》を手がける。

シェフパティシエである金井氏のテーマは“みんなに愛され笑顔にする花のようなお菓子を作る”こと。

おいしさと美しさを追い求めたスイーツを楽しんでほしいという想いがこもっています。

「TOKYO TULIP ROSE」は、バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋。

香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた世界でここだけの花が揃います。

みんなを笑顔にする花のようなスイーツは、自分へのとっておきのご褒美に、贈り物にぴったりの一品。

プレミアムな東京みやげとしても注目されています☆

華やかなビジュアルも「エルファバ」＆「グリンダ」にぴったりのかわいい限定スイーツ！

スイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボ第2弾「チューリップローズ ＜WICKED＞」と「アソートギフト ＜WICKED＞」は、2026年2月15日より販売開始です。

