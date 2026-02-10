ミラノ・コルティナ五輪は１０日、第５日目の競技が行われる。

フィギュアスケート男子ショートプログラム（ＳＰ）に、前回大会銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が出場。世界王者のイリア・マリニン（米国）との金メダル争いで好スタートを切りたい。７日に行われた団体の男子ショートプログラム（ＳＰ）にも両者は出場し、鍵山が自己ベストに迫る１０８・６７点で１位。マリニンを上回った。初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）と三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）も上位を狙う。

ノルディックスキー・ジャンプ混合団体の日本は今大会女子個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希（北野建設）、高梨沙羅（クラレ）らを中心に表彰台を狙う。

フリースタイルスキー・モーグル予選は男子に前回銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）、女子に冨高日向子（多摩大ク）と柳本理乃（愛知ダイハツ）が出場する。

スピードスケート・ショートトラックは男子１０００メートル予選に宮田将吾（日本通運）が登場。アイスホッケー女子の日本は１次リーグＢ組最終戦でスウェーデンと対戦する。