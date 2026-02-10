世界で最も権威のあるボクシング専門誌「ＴＨＥ ＲＩＮＧ（ザ・リング）」が１０日、最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級での最強ランキング）を発表。ＷＢＯ世界スーパーライト級王者のシャクール・スティーブンソン（２８）＝米国＝が前回７位から３位に浮上した。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝は２位をキープ。前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は前回６位から７位に後退した。

スティーブンソンは日本時間今月１日、１階級上のＷＢＯ世界スーパーライト級王者テオフィモ・ロペス（米国）に挑み３―０（１１９―１０９×３）の判定勝ちで世界４階級制覇を達成した。戦績は２５戦全勝勝（１１ＫＯ）。

最新のリング誌ＰＦＰランキングは以下の通り（カッコ内数字は前回順位）

＜１＞オレクサンドル・ウシク（ウクライナ、１）

＜２＞井上尚弥（大橋、２）

＜３＞シャクール・スティーブンソン（米国、７））

＜４＞ジェシー“バム”ロドリゲス（米国・帝拳、３）

＜５＞ドミトリー・ビボル（ロシア、４）

＜６＞アルトゥール・ベテルビエフ（ロシア、５）

＜７＞中谷潤人（Ｍ・Ｔ、６）

＜８＞デビッド・ベナビデス（米国、８）

＜９＞デビン・ヘイニー（米国、９）

＜１０＞オスカー・コラーゾ（米国、１０）