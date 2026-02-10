近頃はスマートな激変ぶりで話題を集める元プロ野球・巨人の元木大介氏が、レアな夫婦ショットを披露した。

９日にインスタグラムで「お疲れ様です！！ 明日の２０：００からは日本テレビ『踊る！さんま御殿』出演します 皆さんぜひ見てください」と出演番組についてつづり、４枚の写真を連続投稿。「１枚目 さんま御殿 ２枚目 夫婦で出演デス ３枚目 中村橋之助さんと ４枚目 今回のお菓子は丸山桂里奈さんにいただきました」と説明し、元日本テレビアナウンサーの大神いずみとの２ショットもアップした。

元木氏と大神は２０００年に結婚し、２人の息子が誕生した。長男・翔大さんは高校野球の強豪である履正社（大阪）の野球部でプレーし、首都大学リーグの東海大に進んでいる。フォロワーは「いつまでも素敵なお２人」「えー楽しみすぎます！！」「夫婦で見られるなんて！」「奥様のトーク面白そう」などの声を寄せた。

元木氏と言えば、昨年４月のＹｏｕＴｕｂｅで「全盛期から体重２０キロ減」と題した動画をアップし、マックス９０キロあった体重を２０キロちょっと落としたと明かして話題になった。