±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¤Î¸ø³«¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤È¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í(Harry Potter - Mahou Dokoro)¡×
¿·¤¿¤Ê¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í Åìµþ±ØÅ¹¡×¤¬¡¢Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ù
Åìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í Åìµþ±ØÅ¹¡×¥ª¡¼¥×¥ó
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:30 ¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
½êºßÃÏ¡§Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹ Åìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈB1(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1)
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¶á¤ÊËâË¡³¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¾ïÀßÅ¹¤È¤·¤ÆÅìµþ±ØÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
Å¹Æâ¤Ï¡¢º¸²ó¤ê¤Ë¿Ë¤¬¿Ê¤à»þ´Ö¤¬´¬¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿µÕ²óÅ¾»þ·×¤ä9¤È3/4ÈÖÀþ¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢±Ø¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¯¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁõ¾þ¤«¤é¤â±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ñ¥ó²°¡Ö¥³¥ï¥ë¥¹¥¡¼¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥Ã¥º3¼ï¤òÀè¹ÔÈÎÇä¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤è¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ø¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù25¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤äÅìµþ±ØÅ¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡°õ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥ó¥×Âæ»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Åìµþ±ØÅ¹Àè¹ÔÈÎÇä¥°¥Ã¥º
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)
¢¨Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í Åìµþ±ØÅ¹¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿Àè¹ÔÈÎÇä¥°¥Ã¥º3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥³¥ï¥ë¥¹¥¡¼¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È ¥³¥ï¥ë¥¹¥¡¼¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼ ¶ÒÃå¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê¡§3,960±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§W210¡ßH190¡ßD120mm
ËâË¡Æ°Êª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£
ÆâÉÛ¤Ë¥Ñ¥ó¤ÎÁíÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¶ÒÃå¥¿¥¤¥×¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È ¥³¥ï¥ë¥¹¥¡¼¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼ ¶ÒÃåÂÞ
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§W175¡ßH190mm
¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ó¤¬Â¸ºß´¶È´·²¤Ê¶ÒÃå¡£
¥¹¥È¥é¥¤¥×¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Î¥Ñ¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È ¥³¥ï¥ë¥¹¥¡¼¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼ ¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Ý¡¼¥Á
²Á³Ê¡§3,740±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§W120¡ßH150¡ßD90mm
¡Ö¥³¥ï¥ë¥¹¥¡¼¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¡¢Î¢¤ÈÉ½¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç
ËâË¡Æ°Êª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥ó·¿¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþÆÃÅµ1¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¡Á ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í Åìµþ±ØÅ¹
ÀÇ¹þ¤ß3,300±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡¢ÈóÇäÉÊ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡£
Á´8¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÅµ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹
¹ØÆþÆÃÅµ2¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¡Á ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í Åìµþ±ØÅ¹
ÀÇ¹þ¤ß8,800±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°(ÈóÇäÉÊ)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¹
¹ØÆþÆÃÅµ3¡§25¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¹¥¿¥ó¥×Âæ»æ
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¡Á ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í Åìµþ±ØÅ¹
Å¹Æâ¤Ç¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢25¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Âæ»æ¡£
Åìµþ±ØÅ¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥×Âæ»æ¤¬¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¤Ò¤È¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨8,800±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¹¥¿¥ó¥×Âæ»æ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹
±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¸ø³«25¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¾ïÀßÅ¹ÊÞ¡£
2026Ç¯2·î19Æü¤è¤êÅìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í Åìµþ±ØÅ¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
