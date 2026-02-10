キスマイ二階堂高嗣、やりたいこと全部実現の冠バラエティー決定 Travis Japan川島如恵留＆ザ・マミィ酒井貴士と珍道中
6人組グループ・Kis-My-Ft2の二階堂高嗣が出演する冠バラエティー『キスマイ二階堂のがちキャン！旅』が、フジテレビで前編17日（深1：25〜）、後編3月3日（深0：45※ともに関東ローカル）で放送される。また、前編未公開映像付き先行配信が10日（後9：00）、後編未公開映像付き先行配信が24日（後9：00）に決定した。
【番組カット】英語で正しく発音できるかな？に挑む二階堂高嗣
“がち”のキャンプ好きタレントとして知られる二階堂は、フジテレビ深夜月1レギュラー放送中の『NEWS小山のおしゃキャン！どう？』に最多でゲスト出演。このことから今回満を持してスピンオフの形で実現した企画となる。
番組は二階堂が“がち”で呼びたかったゲストと、“がち”でやってみたかった旅をしながら、“がち”大好きなキャンプをするという、二階堂にとってテンション爆上がりの“がち”のごほうびロケとなっており、そんなちょっと浮かれた二階堂とゲストの楽しい旅とキャンプの模様を前後編2回に分けて届ける。
ゲストにはKis-My-Ft2のバックについた経歴もあり、二階堂のことを“にいに”と呼んで慕うTravis Japanから川島如恵留と、番組で共演してから意気投合したザ・マミィ・酒井貴士を迎え、男3人の珍道中。笑いあり、楽しい買い物あり、アクティブなアトラクションあり、美味しいキャンプ飯と湖畔の絶景キャンプありで、超充実した一日を過ごした。
また、FODではそんな３人の楽しくて楽しくてしかたがないロケで、番組には入りきらなかったわちゃわちゃ未公開映像を加えたバージョンを前後編それぞれの1週間前から先行配信。根が真面目でバラエティーに身体を張ってついついがんばっちゃう二階堂が気の合う仲間とリラックスしまくった素顔と、楽しい映像が目白押し。深夜のリアタイ、TVer配信、FOD先行配信、色々なスタイルで楽しむことができる。
■二階堂高嗣コメント
「『キスマイ二階堂のがちキャン！旅』では、僕のやりたい事を全て叶えていただきました！
スタッフさんとの打ち合わせの際に、やりたい事を教えてくださいと言ってもらえたので、タイムスケジュール関係なくお伝えしたところ、全てを実現していただけました。
とてもうれしかったのですが、ものすごくタイトなスケジュールとなり、思いのほかハードでした！
贅沢な時間、心休まるゲストの皆さん、とてもいいロケとなりました。
前後編、どちらもぜひお楽しみください！」
