東京ドーム公演控えるRIIZE、オールナイトニッポンX決定「RIIZEの雰囲気を少しでも伝えられたら」【コメント全文】
ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が、20日深夜放送のニッポン放送『オールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）のパーソナリティを務めることが10日、発表された。
【ライブ写真】幻想的な雰囲気…！立ち姿も美しいRIIZE
RIIZEはSMエンタテインメント所属のボーイズグループ。2023年9月4日、シングルアルバム『Get A Guitar』でデビュー。24年9月5日には、シングル「Lucky」で日本デビューを果たした。25年には『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025』で大賞を含む3冠を受賞した。
デビュー曲の「Lucky」以来となる日本オリジナルシングル「All of You」のリリースとK-POP男性グループとしてデビュー最速となる初の東京ドーム公演を控えている中、『オールナイトニッポンX（クロス）』のパーソナリティを初めて担当することが決定。リスナーにグループならではのトークを届けるとともに、東京ドーム公演を直前に控えての意気込みなども語る。
同番組は、アプリ「オールナイトニッポンJAM」でも音声同時配信され、プレミアムプランでは番組のアーカイブや限定コンテンツを聴くことができる。
【コメント全文】
■SHOTARO
2月20日、オールナイトニッポンXに出演します。
幼い頃に、三代目J SOUL BROTHERSさんが好きで、山下健二郎さんのラジオを、宿題やごはんをしながら聴いていました。そんな場所で、僕たちRIIZEの雰囲気を少しでも伝えられたらと思います！
初の東京ドーム公演は、正直まだ実感がないですが、僕たち自身も積極的に意見を出しながら準備しています。来てくれる皆さんが楽しんで帰れるステージにしたいです！そして18日、RIIZEの日本2ndシングルが発売されます。久しぶりの日本オリジナルシングル、そして楽しい楽曲になってるのでたくさん聴いてもらえたらうれしいです。
