声優・矢野妃菜喜、1st写真集の表紙解禁 沖縄の空の下で撮影“あいまい”な視線
声優・矢野妃菜喜の1st写真集「あいまい」と1stアルバム「POPPING BOX」の表紙＆ジャケット写真が公開された。
【写真】脇を大胆に！開放的な姿の矢野妃菜喜 写真集表紙＆アルバムのジャケ写
今回解禁されたビジュアルは、彼女が持つ表現の振り幅をまざまざと見せつける仕上がり。沖縄の空の下で撮影された写真集『あいまい』の表紙が切り取ったのは、大人でも子供でもない、その一瞬にしかない「境界線」に立つ彼女の姿。タイトル通り、掴みどころのない“あいまい”な視線が印象的になっている。
対して、1stアルバム『POPPING BOX』のジャケットは、まさに「おもちゃ箱」。
カラフルな楽曲たちが今にも飛び出してきそうなポップな世界観の中で、矢野妃菜喜の表情豊かなキャラクターが炸裂している。
■矢野妃菜喜プロフィール
1997年3月5日生まれ、兵庫県出身。趣味は写真撮影。特技は関西弁、ダンス、バレエ。2022年3月5日に第16回声優アワード賞にて「新人女優賞」を受賞。TVアニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」高咲侑役、TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービーSeason２・3」キタサンブラック役、TVアニメ「変人のサラダボウル」サラ・ダ・オディン役、TVアニメ「逃げ上手の若君」雫役、TVアニメ「この世界は不完全すぎる」ニコラ役、ほか声優として多数の作品に出演している。
■矢野妃菜喜 1st写真集『あいまい』
発売日：2026年3月5日（木）
価格：3850円（税込）
■矢野妃菜喜 1stアルバム『POPPING BOX』
発売日：2026年3月5日（木）
