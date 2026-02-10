BS民放5社、共同企画で野球特集 背番号の裏側、セカンドライフ、佐々木麟太郎、侍戦士、長嶋茂雄…「ファンうなる特番」に
BS民放5社（BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BSフジ）は3月21日から、ＢＳ5社共同企画『BSが刻む野球 伝説と未来』を5夜連続で放送する。
【写真】これは豪華！企画に登場する岡本和真＆村上宗隆＆菅野智之
2006年よりスタートしたBS5社共同企画は、今年で18回目を迎える。今年は野球ファンがうなる特番を5社それぞれの視点で制作する。3月からのBSは野球づくしで、オープン戦の中継をはじめ、計20番組の野球番組が放送予定となっている。
BS番組の周知啓発のため、普段は競い合っている5局が協力している。過去には『BS5局で生放送！鶴瓶＆安住の放送局漫遊記』（20年）や『バナナマンのBSはササルTV ズブズブスペシャル！』（21年）など、話題性のあるタレントによる企画も展開してきた。
■BSフジ 3月21日 後7：00〜後8：55『プロ野球背番号物語』
球史を彩る名選手たちは、常に「背番号」とともにファンの記憶に刻まれてきた。エースの証「18」、スターの象徴「1」、スラッガーの「24」……。背番号は単なる数字ではなく、選手の矜持と球団の歴史を背負った、特別な存在だ。
同番組では、90年以上にわたる日本プロ野球の歴史を「背番号」という切り口からひもとく。スタジオには、さまざまな背番号を背負ってきた豪華OB選手たちが集結。「全球団の背番号史」や「永久欠番ストーリー」、現役選手への直撃インタビュー、さらにはプロ野球ファンのアンケートで選ぶ「背番号ベストナイン」など、独自の視点でその魅力に迫る。思わず誰かに話したくなるデータ分析やトリビアクイズも満載。名選手たちの足跡と、その背中に秘められた知られざるエピソードを、じっくりと届けていく。
■BS-TBS 3月22日 後7：00〜後8：54『プロ野球 SECOND LIFE〜新たな挑戦〜』
さまざまなものを犠牲にし“野球中心の生活”を送ってきたプロ野球選手。グラウンドで光を浴びてきた者たちの“引退後の人生”は千差万別だ。崖っぷちから這い上がり、プロ野球界に返り咲いた者、野球とは全く関係のない第２の人生を歩んでいる者、そして、必死にもがく者も。ただ一つだけ、全員に共通していることがある。それは“プロ野球選手だった”という誇り。
かつて、プロ野球選手だった男たちと家族が、今を力強く生きる姿を描く“プロ野球選手のセカンドストーリー”。巨人にドラフト1位で入団するも、2013年に現役引退、現在は警備会社で働く辻内崇伸や、1988年に首位打者を獲得し、引退後は資格をとって保育士となった元ロッテの高澤秀昭（※高＝はしごだか）などを紹介する。
定年退職を控えた50代・セカンドライフを迎えた60代の心に響く、BSならではの2時間。
■BS朝日 3月23日 後7：00〜後8：54『佐々木麟太郎のすべて』
昨年のプロ野球ドラフト会議で2球団から1位指名を受け、球界内外から大きな注目を浴びる佐々木麟太郎。高校通算140本塁打という歴史的記録を残しながら、佐々木が選んだのは日本ではなく、アメリカ・スタンフォード大学への進学だった。同番組では、高校時代から佐々木を取材し続けてきた長島三奈が、MLBドラフトを見据え勝負の年となるアメリカ2年目の挑戦に密着。現地での取材を通じて、進化を続ける打撃やその裏にあった努力の日々、そして道なき道を行く覚悟に迫る。
さらに、家族や恩師、同級生たちの証言から浮かび上がるのは、グラウンドでは見えない「人間・佐々木麟太郎」の姿。次なるステージへ向かう逸材の現在地を描く、スポーツドキュメンタリーとなっている。
■BSテレ東 3月24日 後7：00〜後9：00『侍戦士のなぜには物語がある』
岡本和真、村上宗隆、菅野智之。3人の決断に秘められた“なぜ”を解き明かすと、そこには知られざる物語があった。今年からMLBの新たなチームに身を置き、侍ジャパンの一員としてWBCの舞台で戦うことを決断した、同じ共通点を持つ3人だが、その決断の背景はそれぞれ。同番組では野球人生をかけた決断に秘められた真実を“なぜ？”の視点で迫ることで、その答えに秘められた物語を描く。岡本はなぜ今MLB移籍を決断したのか？村上はなぜホワイトソックスを選んだのか？菅野はなぜMLBで戦い続けることを決めたのか？そして3人はなぜ野球人生をかけた大事なシーズン直前に侍ジャパンの一員としてWBCで戦うことを決めたのか？三者三様の“なぜ”を独占インタビューと密着取材をもとに解き明かすドキュメンタリー番組。
■BS日テレ 3月25日 後8：00〜後9：54『喜怒哀楽 長嶋茂雄 〜愛弟子たちが見たミスターの表情〜』
25年6月3日、“ミスタープロ野球”長嶋茂雄がこの世を去った。終身名誉監督を務めた読売巨人軍のみならず、野球界にも大きな足跡を残した89年の生涯。監督、そして野球の伝道師として多くの“教え子”たちに、長嶋茂雄はさまざまな表情を見せてきた。
同番組では、最高の“教え子”である松井秀喜をはじめとする後輩たちがインタビューに応え、長嶋茂雄の当時の表情を思い浮かべながら、知られざるエピソードをカメラの前で明かす。
「喜怒哀楽と聞いて、あなたが今浮かぶ長嶋茂雄さんの表情は？」日本テレビに残るスーパースター長嶋茂雄の勇姿も余すことなく放送。プロ野球ファンと長嶋茂雄ファンに贈るスペシャルプログラム。
