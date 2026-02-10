タレントの北斗晶（58）が8日、ブログを更新。2歳の初孫・寿々ちゃんが留守番をする様子を公開した。

【映像】顔出しした“北斗晶に似ている”初孫・寿々ちゃん

2023年8月、長男・佐々木健之介さん（27）と女子プロレスラーの凛（32）との間に初孫・寿々ちゃんが誕生していた北斗。ブログでは、たびたび顔出しした姿を公開しており、「すーちゃん！美人さん！」「北斗さんにも似てますね」「ママとお子様のように見えます！」などと話題になっていた。

北斗晶、初孫・寿々ちゃんが留守番をする様子を公開

2026年2月8日の更新では、凛がプロレスの試合のため留守番をする寿々ちゃんの様子を投稿。

人形遊びをする姿とともに、「すーちゃん、数日前にすっ転んで、ほっぺをぶつけてすり傷ができちゃいました。めっちゃ泣いたから、皆んなで驚いちゃいましたが…子どもあるあるでも、孫は更に怖いもんです（女の子だしね〜ほっぺを切らなくて良かった）」（原文ママ）と明かした。

続けて、「すーちゃんを連れて食材の買い物に行きました〜!!うるさいばーちゃんだと買ってくれないので付き合いで来てくれたおじちゃんに…アンパンマン買ってと…甘えてました。（結局、金払うのはばーちゃんですが）」とつづっている。

この投稿にファンからは、「寿々ちゃん痛かったね」「寿々ちゃんも、おじちゃんに言えば、買ってもらえると理解してきたのかな？」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）