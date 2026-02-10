格闘技系ユーチューバーのジョビンが９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」から３０００万円の損害賠償請求を受けたことを明かした。

同氏のチャンネルを巡ってはメンバーシップ内でまだ未公開のＢＤオーディションの内容のネタバレがあったとして、朝倉が問題視。法的措置を示唆していた。ジョビンは「先日のメンバーシップ限定配信で、ＢＤ１９のオーディション内容に関する情報漏洩がありまして、それによってＢＤに迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。２度と同じようなことをしないように気をつけていこうかなと。反省しています」と事実を認めて謝罪。一方で「ＢＤから書面が届いたんですけど、その内容が３０００万円の損害が発生したから１週間以内に振り込んでくれという内容でした。知り合いの弁護士に相談したんですけど、僕のどのような発言がどのような損害をもたらして、３０００万円という額を算出したか、正直理解てきないところがある」とし、「それには対応することができません。法的な手続きに進むと思うんですけど、それに関しては逃げるつもりもないですし、自分のしたこと行動についてどういう判断がされるのか。最終的に司法の判断にゆだねたいと思っています」と、語った。

ＢＤバンタム級前王者で足立区喧嘩自慢の井原良太郎は自身のＸで「ＢＤのオーディションの人件費、映像制作、ＰＰＶの売り上げ、ＹｏｕＴｕｂｅ再生数、その他諸々の費用を考えたら３０００万って安いまである気がするんだけど。君たちみたいにこの大きい規模感の仕事に携わった事のない小物達にはわからないよね。３０００万って額は妥当ｏｆ妥当」と指摘した。