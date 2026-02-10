これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。

積雪の多くなっている地域では、ナダレに注意してください。



◆10日(火)これからの天気

午後も日差しは届くでしょう。

ただ天気は下り坂で、次第に雲が多くなりそうです。



夜の降水確率は、佐渡市・村上市・阿賀町で30%とやや高くなっています。





◆10日(火)の予想最高気温

最高気温は、6～10℃の予想です。

昨日より5℃前後高く、厳しい寒さは和らぐでしょう。



雪解けが一気に進みますので、屋根からの落雪にも注意が必要です。