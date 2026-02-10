中日・開幕投手の選択肢は「4人」　盒狭斗の回避が現実味　若竜に託すか、経験を取るか

高橋回避の場合、金丸がファーストチョイスになるか(C)産経新聞社

選択肢はおそらく「4つ」だ。

中日の開幕投手争いがにわかに盛り上がり始めている。というのも、本命と目される郄橋宏斗の回避が現実味を帯びているからだ。2月5日のキャンプ第2クール初日、井上一樹監督がその旨を示唆した。

なんといっても、郄橋宏はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が控える。最年少ということもあり、先発・第二先発・ショートリリーフの便利屋での起用が考えられ、侍ジャパンの勝ち上がりによっては、かなり疲労が溜まった状態で戻ることもあり得る。他の候補を考えるのは当然だ。

筆頭候補の一人は、2年目の金丸夢斗だ。

ドラフト1位で入団した昨季は2勝6敗と勝ち星こそ伸びなかったが、QS率80%（15先発中12度達成）は出色の数字。さすがは4球団競合の左腕と感じさせた。今の中日は若く、元気のあるチームを標榜しており、その象徴として金丸に託すのはありだ。本人も2月1日の誕生日を祝われた際に意欲を示している。

金丸に待ったをかけているのはベテラン・大野雄大だ。

プロ15年目の昨季、チーム最多の11勝を挙げてカムバック賞を受賞。豊富な経験に裏打ちされた投球術と、沢村賞を獲得した胆力は健在。「若い子がいるけど、まだ早いでしょ」と自身4年ぶりの開幕投手に名乗りを挙げている。2月末に本拠地で行われる、侍ジャパンとの強化試合で登板したいと語っており、そこが試金石になるかもしれない。