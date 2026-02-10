¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Èà¤òÆ³¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¥¹¥Î¥Ü¶â¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆÃ½¸¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼°ªÍè(C)Getty Images
¡¡³Æ¶¥µ»¤ÇÏ¢Æü¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤Î¶â¥á¥À¥ë1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤¤é¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î7Æü¤ËÌÚÂ¼¤ÏÆ±¼ïÌÜ·è¾¡¤Ç¡¢Âçµ»¤Î5²óÅ¾È¾¤ò2ËÜÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î·×179.50ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜÁª¼ê¤ÈÃæ¹ñÁª¼ê¤ÎÍ§¾ð¤ò¸«¤è¡ªÉ½¾´Âæ¤Ç¤Î»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î´Ý´¢¤ê¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¡ØÂç¥Õ¥¡¥ó¡Ù¤¬¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÌÚÂ¼¤¬¡ÖÈà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÂçÃ«É¾¤·¤¿ÃÌÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¥à¥é¤â¤ï¤º¤«21ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¼ïÌÜ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥à¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Èà¤òÆ³¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¬¿çÌ²¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÂçÃ«¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8»þ´Ö¤Ï¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¶¥µ»¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂçÃ«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Î¼ÂÀÓ¤ä¡¢ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤Î1000Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÈà¤¬¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬Èà¤ò¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]