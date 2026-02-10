一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は2月10日、日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2026（TGS2026）」の開催概要を発表した。

9月17日より21日にかけて開催予定の「TGS2026」。より多くの方に来場してもらうと共に、混雑緩和の観点から5日間開催となり、今回のテーマは「史上最長、遊びつくしの5DAYS」であることが発表された。また、5日間の来場者数は30万人を想定する。

また、1996年にスタートした「東京ゲームショウ」の30周年を記念して、来場者向けに30周年記念企画や公式グッズの販売を実施予定で、詳細は7月に発表される。これに合わせて、CESA設立30周年記念マスコットキャラクター「セサザウルス」も公開された。

(C)CESA/Nikkei Business Publications, Inc./Sony Music Solutions Inc. All rights reserved.

