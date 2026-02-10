CO2¥¬¥¹¥¬¥ó¡ÖGLOCK G19X¡×3·î19ÆüÈ¯Çä¡ª BATON¡¢GLOCKÀµµ¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÇÊÆ¹ñ½Æ²·Ìä²°¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ëºÆ¸½
¡ÚGLOCK G19X CO2GBB¡Û ²Á³Ê¡§36,080±ß
¢¨¾åµÂÐ±þÉ½¤Ï¼Â¥À¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥ì¥×¥ê¥«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¢¨SURE HIT MRS¤Î¼èÉÕ¤Ë¤Ï¾®²Ã¹©¤¬É¬Í×
¡¡BATON¤Ï¡¢CO2¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¡ÖGLOCK G19X CO2GBB¡×¤ò3·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï36,080±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢GLOCK¼ÒÀµµ¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿CO2¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥¬¥ó¡£G19¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉÄ¹¤ÇG17¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÁõÃå¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ñ¥ïー¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÊÆ¹ñ½Æ²·Ìä²°DAVIDSON'S¸ÂÄê¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖG19X¡×¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14mmµÕ¥Í¥¸¥¹¥ì¥Ç¥Ã¥É¥Ð¥ì¥ë¤ÈMOS¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢CO2¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖGLOCK G19X CO2GBB¡×ÂÐ±þMOS¥×¥ìー¥ÈDoctor¥Ô¥Ã¥Á¡ÊDoctor¡¢Vortex¡¢Vector Optics¡¢SURE HIT MRS Åù¡ËM3 ¤Í¤¸ Trijicon¥Ô¥Ã¥Á¡ÊTrijicon¡¢Holosun Åù¡ËUNC #4¡Ê¥¤¥ó¥Á¤Í¤¸¡Ë C-More¥Ô¥Ã¥Á¡ÊC-More Åù¡ËUNC #8-32¡Ê¥¤¥ó¥Á¤Í¤¸¡Ë Leupold¥Ô¥Ã¥Á¡ÊLeupold Åù¡ËM4 ¤Í¤¸
¢¨¾åµÂÐ±þÉ½¤Ï¼Â¥À¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥ì¥×¥ê¥«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¢¨SURE HIT MRS¤Î¼èÉÕ¤Ë¤Ï¾®²Ã¹©¤¬É¬Í×
(C)Gunsmith BATON. ALL RIGHT RESERVED.