プルデンシャル生命 実態解明のため第三者による調査委員会設置

社員らが顧客から金銭をだまし取るなど31億円もの不適切な金銭のやりとりがあったプルデンシャル生命は、実態を解明するため第三者による調査委員会を設置すると明らかにしました。

【写真を見る】プルデンシャル生命 実態解明のため第三者委員会設置へ 社員らが顧客から総額31億円の不適切な金銭受領めぐり

プルデンシャル生命 得丸博充 社長

「この度の事態は決して許されるものではありません。金銭に関わる不適切な行為は、生命保険会社として果たすべき責務に根本から反する」

ガバナンス上の問題検証のほか、再発防止策の策定進める

プルデンシャル生命では、100人を超える社員や元社員が顧客からだまし取るなど31億円もの不適切な金銭のやりとりが判明していますが、きょう、会社は実態を解明するため外部の弁護士で作る第三者委員会を設置することを発表しました。

ガバナンス上の問題の検証のほか、再発防止策の策定を進めるということです。

また、在職中の社員による不正については、会社側が全額を補償する方針で、外部の専門家が審査する「補償委員会」を設置するとしています。