¥¸¥ã¥ó¥×Æ¼¡¦Æó³¬Æ²Ï¡¡¢ÅÄ¿¢¤¨¥Ð¥¤¥È¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤À¶ìÏ«¿Í¡Ä¡ÖÉã¤µ¤ó¤Ë¥á¥À¥ë¸«¤»¤ë¡×Ì´¤«¤Ê¤¦
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£¹Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£Î£È¡¢£È£Ó£±£°£·¥á¡¼¥È¥ë¡¢£ËÅÀ£¹£¸¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬¹ç·×£²£¶£¶¡¦£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¥Ç¥·¥å¥Ð¥ó¥Ç¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤È¶¦¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æó³¬Æ²¤Ï£±²óÌÜ¤Ë£±£°£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²²óÌÜ¤Ë£±£°£¶¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¤òÈô¤ó¤À¡£¥¸¥ã¥ó¥×¸Ä¿Í¤Ç¤ÎÆüËÜÃË»Ò¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¡¢Á°²óËÌµþÂç²ñ¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë°ÊÍè£¹¿ÍÌÜ¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¾®ÎÓÎÍ¤Ï£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¤È£±£°£´¥á¡¼¥È¥ë¤Î·×£²£¶£°¡¦£¶ÅÀ¤Ç£¸°Ì¡£ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¤Ê¤ª¤¡Ë¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï£±£µ°Ì¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥à¥ó¥È¡ÊÆÈ¡Ë¤¬·×£²£·£´¡¦£±ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£±²óÌÜ¤ò£±£°£±¥á¡¼¥È¥ë¤Î£¶°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢·Þ¤¨¤¿£²²óÌÜ¡£¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¤ËÇ÷¤ë£±£°£¶¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿Æó³¬Æ²¤¬¤Û¤¨¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤¿¤Ã¤·¤ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£½é½Ð¾ì¤ÎÂçÉñÂæ¡¢ÀÜÀï¤Î£²²óÌÜ¤Ë¸«¤»¤¿²ñ¿´¤ÎÈôÌö¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç£²²óÌÜ¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢½Å°µ¤ËÉé¤±¤Æ²¿ÅÙ¤âÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×¡£º£µ¨³ÐÀÃ¤·¤¿¿·À±¤Ï¡¢ÍÄ¾¯¤«¤éÌ´¸«¤¿¸ÞÎØ¤Ç¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î£²£´ºÐ¤Ï¶ìÏ«¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï´ë¶È¤Î½êÂ°¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢Âç³Ø¤ò£±Ç¯¤ÇÃæÂà¸å¤ËÅÄ¿¢¤¨¤äÁð´¢¤ê¤Ê¤É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò¹©ÌÌ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤éºÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´ë¶È¤Ï¤¢¤ë¡×¡£Æó³¬Æ²¤Ë¤Ï¿®¤¸¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÂ°Àè¤òÆÀ¤Æ¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¦º£¤â¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÇØÃæ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¾®ÎÓÎÍ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡££²²óÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤â¡ÖÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¤éÄ¶¤¨¤Æ¤ß¤í¤È»×¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¾ï¤Ë¶¯µ¤¤Ë¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿¸µÁª¼ê¤ÎÉã¡¦³Ø¤µ¤ó¤È²ñ¾ì¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ÞÎØ¤ÇÀäÂÐÉã¤µ¤ó¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¿®¤¸¤¿ÃË¤ÎÍ¸À¼Â¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¡°æ¹À²ð¡Ë