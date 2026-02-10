Å©¤ë¹õ¤¤±ÕÂÎ¤â±ð¤á¤«¤·¤¯É½¸½¡£¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤è¤ê¡Ö¥ì¥ô¥£¥¢¥¿¥ó¡×¤¬2027Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä
¡Ú¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥ì¥ô¥£¥¢¥¿¥ó¡Û 2027Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§ 44,000±ß¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë 46,200±ß¡Ê¹ë²ÚÈÇ¡Ë
¡¡³¤³°¥áー¥«ー¡ÖHobby sakura¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥ì¥ô¥£¥¢¥¿¥ó¡×¤ò2027Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤¬44,000±ß¡¢¹ë²ÚÈÇ¤¬46,200±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ì¥ô¥£¥¢¥¿¥ó¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£²ø¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ä¥ì¥ô¥£¥¢¥¿¥ó¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÂÎ¤ËÅ©¤ë¹õ¤¤±ÕÂÎ¤Ê¤É¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÉ½¾ð¤ä¹ø¤«¤±¤ë¥á¥«¤âÌ©ÅÙ¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¸µ¤ä¥á¥«¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯±ÕÂÎ¤Ê¤É¤â¥É¥í¥É¥í¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ë²ÚÈÇ¤Ë¤Ï¸¶²è¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥ì¥ô¥£¥¢¥¿¥ó
²Á³Ê¡§ 44,000±ß¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë
46,200±ß¡Ê¹ë²ÚÈÇ¡Ë
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó280mm(ÂæºÂ´Þ¤à)
¹ë²ÚÈÇÆÃÅµ¡Ö¸¶²è¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡×
(C) SHIFT UP Corp.