【ポケモンセンター 新商品情報】 2月13日 公開予定

ポケモンセンターは、2月13日に新商品の情報を公開する。これに伴い2月10日に「カイリキー」の画像を投稿した。

「みんなの予想をコメントで教えてね」としており、それ以上の情報はない状態。ポーズをとるカイリキーが描かれていることから、トレーニングに使えるタオルやウェア、プロテインシェイカーであったり、ボディビルダーの大会での応援に使えるカイリキー型のライトかもしれない。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。