【イヴォンヌ】 予約期間：2月9日～4月15日23時59分 11月 発売予定 価格：42,350円

海外のホビーメーカー「Myethos」は、フィギュア「イヴォンヌ」を11月に発売する。予約期間は4月15日23時59分まで。価格は42,350円。

本製品は、ゲーム「アークナイツ：エンドフィールド」に登場する「イヴォンヌ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

エルゴノミクスチェアにもたれ、幾重にも重なるディスプレイに囲まれた姿で立体化しており、精密に仕立てられたトップスに、白からピンクへとグラデーションがかかったロングパンツを合わせている。

クロップドジャケットの袖口は、透明／不透明素材の組み合わせを再現し、パール塗装とホログラム調の仕上げを使い分けることで、重なり合う質感を表現しており、奔放なカーブを描くツインテールと、背後でうねる尻尾には多彩な色彩が施され、イヴォンヌらしい個性とトレンド感を際立たせている。

エルゴノミクスチェアのベースとディスプレイスタンドは関節構造により角度調整が可能。ディスプレイは差し替えパーツで表示内容を変更でき、背面のケーブルも着脱・組み換えが可能で、シチュエーションに合わせた“彼女だけの空間”を演出できる。

また購入特典として交換用スクリーンパーツが3枚付属するほか、「Myethos Japan online store」で購入すると追加で交換用スクリーンパーツが2枚付属する。

Myethos Japan online store購入特典「交換用スクリーンパーツ×2枚」

スケール：1/7スケール サイズ：全高 約282mm 素材：PVC、ABS、金属

(C)GRYPHLINE