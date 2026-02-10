「ウルトラマン」アパレル発売！ グラニフ、ヒグチユウコ氏描き下ろし含む全20点展開一部アイテムは追加受付中
グラニフは、コラボレーションアイテム「ウルトラマンシリーズ」を2月10日に発売した。
本コレクションは、「ウルトラマンシリーズ」から「ウルトラ怪獣」をテーマにしたもの。バルタン星人やピグモン、ダダなどの怪獣がデザインされているほか、画家・ヒグチユウコ氏による描き下ろしアートを含む全20アイテムがラインナップされている。
既に一部アイテムについては追加の受注予約受付が2月10日より2月16日まで行なわれている。なお、受注生産のため、注文跡のキャンセルはできない。
【グラニフ「ウルトラマンシリーズ」ラインナップ（一部）】
「ダダ プロフィール｜トラックジャケット」価格：8,900円
「ウルトラ怪獣｜フード切替ブルゾン」価格：13,000円
「大作に挑戦(drawn by ヒグチユウコ)｜ビッグシルエットTシャツ」価格：4,500円（追加予約：4月28日以降順次発送）
「ナメゴン＆ギュスターヴくん(drawn by ヒグチユウコ)｜Tシャツ」価格：4,500円（追加予約：4月28日以降順次発送）
「ピグモン＆カネゴン｜2パックアイコンTシャツ」価格：5,900円
「バルタン星人 プロフィール｜ビッグシルエット半袖シャツ」価格：6,900円
「ウルトラQ(drawn by ヒグチユウコ)｜ビッグシルエット半袖シャツ」価格：6,900円（追加予約：4月28日以降順次発送）
「いねむりピグモン｜裏毛スウェットパンツ」価格：7,900円
「レッドキング｜裏毛スウェットパンツ」価格：7,900円
「ウルトラ怪獣｜ミニショルダーバッグ」価格：3,900円
「ダダ｜バックパック」価格：7,900円
「バルタン星人とダダとピグモン｜ピンズ3Pセット」価格：3,500円
「ナメゴンとカネゴンとギュスターヴくん(drawn by ヒグチユウコ)｜ピンズ3Pセット」価格：3,500円（追加予約：4月28日以降順次発送）
(C)TSUBURAYA PROD.
(C)yuko higuchi