【グラニフ：ウルトラマンシリーズ】 2月10日 受注生産予約開始

グラニフは、コラボレーションアイテム「ウルトラマンシリーズ」を2月10日に発売した。

本コレクションは、「ウルトラマンシリーズ」から「ウルトラ怪獣」をテーマにしたもの。バルタン星人やピグモン、ダダなどの怪獣がデザインされているほか、画家・ヒグチユウコ氏による描き下ろしアートを含む全20アイテムがラインナップされている。

既に一部アイテムについては追加の受注予約受付が2月10日より2月16日まで行なわれている。なお、受注生産のため、注文跡のキャンセルはできない。

□グラニフ「ウルトラマンシリーズ」のページ

【グラニフ「ウルトラマンシリーズ」ラインナップ（一部）】

「ダダ プロフィール｜トラックジャケット」価格：8,900円

「ウルトラ怪獣｜フード切替ブルゾン」価格：13,000円

「大作に挑戦(drawn by ヒグチユウコ)｜ビッグシルエットTシャツ」価格：4,500円（追加予約：4月28日以降順次発送）

「ナメゴン＆ギュスターヴくん(drawn by ヒグチユウコ)｜Tシャツ」価格：4,500円（追加予約：4月28日以降順次発送）

「ピグモン＆カネゴン｜2パックアイコンTシャツ」価格：5,900円

「バルタン星人 プロフィール｜ビッグシルエット半袖シャツ」価格：6,900円

「ウルトラQ(drawn by ヒグチユウコ)｜ビッグシルエット半袖シャツ」価格：6,900円（追加予約：4月28日以降順次発送）

「いねむりピグモン｜裏毛スウェットパンツ」価格：7,900円

「レッドキング｜裏毛スウェットパンツ」価格：7,900円

「ウルトラ怪獣｜ミニショルダーバッグ」価格：3,900円

「ダダ｜バックパック」価格：7,900円

「バルタン星人とダダとピグモン｜ピンズ3Pセット」価格：3,500円

「ナメゴンとカネゴンとギュスターヴくん(drawn by ヒグチユウコ)｜ピンズ3Pセット」価格：3,500円（追加予約：4月28日以降順次発送）

(C)TSUBURAYA PROD.

(C)yuko higuchi