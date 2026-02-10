渡辺美奈代、作り置き料理5品披露「見た目から美味しい」「ぺろっと食べられそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月8日、自身のInstagramを更新。作り置きの手料理を投稿した。
【写真】56歳元おニャン子「見た目から美味しい」花型にんじん添えた柚子味噌など作り置き5品
渡辺は「＃minayoごはん」「作り置き」とつづり、「煮浸し」「そぼろ豆腐」「金柑入りキャロットラペ」「紫玉ねぎ塩麹酢漬け」「柚子味噌」の5品の作り置き料理を公開。ひき肉を炒めているところに豆腐を丸ごと大胆に入れたショットや煮浸しの野菜を煮ているショットを披露している。
この投稿には「彩り豊か」「ぺろっと食べられそう」「見た目から美味しいのが伝わる」「レシピ教えてほしい」などといった反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
