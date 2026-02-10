2児の母・石川梨華「二男からの珍しいリクエスト」夕食のおかず＆ヘルシーパクチーサラダなど披露「どれも美味しそう」「レシピ知りたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。二男からリクエストを受けた手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「健康考えてて尊敬」“珍しい”二男リクエストの肉料理
石川は「いつも何でもいいって言う二男からの珍しいリクエスト」とつづり、夕食のおかずである「とり肉とブロッコリーの甘辛炒め」を公開。続く投稿では「長男大好きワカメしらすごはん」「おにぎりにしました」とワカメやしらす、胡麻などがたっぷり入ったおにぎりを披露した。
また、「私は白米の代わりにパクチーサラダとピリ辛スープをお供にお肉食べまーす」とし、お皿にたっぷりと盛られたパクチーサラダとスープが並んだ食卓も見せている。
この投稿に、ファンからは「子どもからのリクエスト嬉しいですよね」「どれも美味しそう」「ちゃんと健康考えてて尊敬」「パクチーの量すごすぎ」「甘辛炒めレシピ知りたい」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳元モー娘。「健康考えてて尊敬」“珍しい”二男リクエストの肉料理
◆石川梨華、二男リクエストのおかず公開
石川は「いつも何でもいいって言う二男からの珍しいリクエスト」とつづり、夕食のおかずである「とり肉とブロッコリーの甘辛炒め」を公開。続く投稿では「長男大好きワカメしらすごはん」「おにぎりにしました」とワカメやしらす、胡麻などがたっぷり入ったおにぎりを披露した。
◆石川梨華の手料理に反響
この投稿に、ファンからは「子どもからのリクエスト嬉しいですよね」「どれも美味しそう」「ちゃんと健康考えてて尊敬」「パクチーの量すごすぎ」「甘辛炒めレシピ知りたい」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】