鈴木亜美「15の時」女子高生時代のプリクラ披露「貴重」「加工なしなのに可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】歌手の鈴木亜美が2月9日、自身のInstagramを更新。高校生時代のプリクラを公開し、話題を呼んでいる。
鈴木は「44になりました」「15の時のプリクラ、今も変わらず仲良い友達」とつづり、「＃女子高生」のハッシュタグを添えて当時のプリクラを投稿。キャラクターのフレームの中で笑顔でポーズをとる、制服姿の自身のプリクラや、友人と写ったプリクラを披露している。また「プリクラ帳はパンパンだった！今は娘がシール帳にハマってる」と親子での似た姿を明かしている。
この投稿に「お誕生日おめでとう」「プリクラ懐かしい」「ずっと可愛い」「貴重な写真」「加工なしなのに可愛い」などと反響が集まっている。
鈴木は、2016年に一般男性と結婚。2017年1月に長男、2020年2月に次男、2022年8月に第3子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
◆鈴木亜美、女子高生時代のプリクラ披露
◆鈴木亜美の投稿に反響
