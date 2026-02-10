「なんであんなに綺麗なの？」と日本騒然　ミラノ五輪で発見された韓国17歳フィギュア選手と解説者

「なんであんなにきれいなの？」

日本はフィギュアスケートの強豪国であり、その分人気も高い。だが、注目を集めるのは自国の選手だけではないようだ。韓国女子フィギュア代表のシン・ジア（17、セファ女子高）が、日本の視線を釘付けにした。しかもそれだけではない。解説者として登場したイム・ウンス（22）も話題を集めている。

シン・ジアは、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪で韓国フィギュア界のメダル候補とされる存在だ。これまで数多くの「ポスト・キム・ヨナ」が登場してきたが、実際に五輪メダル獲得には至っていない。シン・ジアは、キム・ヨナ以来となるメダル獲得を狙う。

チームイベントでまず姿を見せ、2月6日（日本時間）にはイタリア・ミラノのアイススケーティング・アリーナで行われた女子シングル・ショートプログラムに出場し、出場者10人中4位に入った。

落ち着きと優雅さが際立つ演技だった。ミスのない“クリーン演技”でもあり、シン・ジア自身も満足した様子で拳をぎゅっと握った。

こうしたシン・ジアの姿に、日本も魅了された。スポニチアネックスは翌日、「韓国の17歳スケーターに注目が集まっている」とし、「世界ジュニア選手権で4年連続銀メダルを獲得した実力者。可憐なビジュアルにも注目が集まった」とシン・ジアを取り上げた。

日本のファンからは「妖精みたい」「すごく可愛い」「キム・ヨナを思い出す」「詳しく知らなかったけど、これは人気が出そう」といった反応が相次いだ。

一方、この試合を解説したイム・ウンスも注目の的となった。

元フィギュアスケート韓国代表で、韓国内にも多くのファンを持つ。オリンピックを前に、自身のSNSに「もう一度、元気に力強く。たくさんの応援をお願いします」と写真とともに投稿した。

日本の『デイリースポーツ』は2月9日、「韓国の中継ブースにいたのはフィギュアの元韓国女王で、世界選手権出場経験もあるイム・ウンス。現在は解説者を務めている」と紹介。さらに「中継席に登場した女性に騒然となった」と伝えた。

日本のファンからは「なんであんなにきれいなの」「解説も上手」「肌が本当にきれい」といったコメントが一斉に寄せられた。