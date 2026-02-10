元「ミヤネ屋」MC・澤口実歩アナウンサー、第1子妊娠を発表「すでに安定期に入っており」
【モデルプレス＝2026/02/10】読売テレビの澤口実歩（30）が2月10日、自身のInstagramを通じて第1子妊娠を発表した。
澤口は「私事ですが、第一子を妊娠しております」と報告。「現在は、体調と相談しながら仕事内容を調整しております」と現在の体調を明かし「すでに安定期に入っており産休に入るまでは、引き続き無理のないペースで仕事を続けていく予定です」と伝えた。
最後には「視聴者の皆様、いつも支えてくださりありがとうございます。まだまだ寒い日が続いていますが、どうか皆様も無理なさらずお体に気をつけてお過ごしください」と呼びかけている。
澤口アナは慶應義塾大学卒業、2018年4月に読売テレビにアナウンサーとして入社。2020年8月から2025年3月まで「情報ライブ ミヤネ屋」4代目アシスタントを担当。その後は、情報番組「す・またん!」の金曜MCを務めている。プライベートでは、2022年1月に同局の5歳年上の情報スポーツ局の先輩社員と結婚することを発表している。（modelpress編集部）
◆澤口実歩アナ、2022年1月に結婚
