人種差別騒動で話題の俳優チョン・ヘイン、約1年ぶりの韓国ファンミ開催決定「僕を好む人の集い」

俳優チョン・ヘインが、約1年ぶりに韓国のファンと再会する。

チョン・ヘインは、来る3月28〜29日、ソウル・梨花（イファ）女子大学の大講堂にて、ファンミーティング「チョン・ヘインを好む人々の集い」（原題）を開催する。

今回のファンミーティングは、2025年3月に開催されたアンコールファンミーティング「OUR TIME - HBD」以来、約1年ぶりに開催される韓国ファンミーティングであり、ファンとともに再び間近で触れ合う意義深い場となる見通しだ。

公演タイトル「チョン・ヘインを好む人々の集い」には、文字通り、彼のファンの集まりを指す。

今回のファンミーティングでは、チョン・ヘインの多彩な好みをともに探求すると同時に、HAEINESS（チョン・ヘインのファンネーム）同士も互いの好みを共有し、共感して楽しめる時間を作る予定だ。

（写真＝FNCエンターテインメント）チョン・ヘイン

4月1日のチョン・ヘインの誕生日を前に行われるファンミーティングであるだけに、ファンとさらに特別な思い出を作る時間になるものと期待が高まっている。

なお、「チョン・ヘインを好む人々の集い」のチケットは、メロンチケットを通じて購入できる。ファンカフェ認証を通じた先行販売は2月24日、一般販売は2月27日から始まる予定だ。

◇チョン・ヘイン プロフィール

1988年4月1日生まれ。FNCエンターテインメント所属。26歳だった2014年にドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューを果たし、日本でも人気の『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』ではヒロインの初恋役として特別出演した。主な出演作にドラマ『刑務所のルールブック』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』『スタートアップ！』など。