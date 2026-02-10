息子のいじめ事件で韓国から離脱、約10年も帰らず…深田恭子・坂口憲二とも共演したユンソナの現在

海外で生活を続けているユン・ソナの近況が注目を集めている。

平成の時代、日本でタレントとして高い人気を誇ったユン・ソナ。

【あの人は今】日本で大成功したユンソナのその後

2001年にはドラマ『Fighting Girl』で深田恭子、坂口憲二、天海祐希らと共演するなど、女優としても活動の幅を広げていた。

そんなユン・ソナが2月8日、インスタグラムを更新。「会えば、いつもこんなに楽しい私たち。同じバンクーバーに住んでいても頻繁には会えないけど、いざ会うと昨日会ったかのように本当に楽しい」とつづった。

続けて「ずいぶん前のことだけど、それでも時々……“あ、私は俳優だったんだ”と思い出させてくれる、そんな微妙な感情をここで唯一共有できるヘウンお姉さん。俳優としての先輩であり人生の先輩、そして学ぶ点が多いお姉さんが、私は本当に好き」とし、俳優イ・ヘウンとのツーショット写真を公開した。

（写真＝ユンソナInstagram）

なぜカナダへ移住？

ユン・ソナは1994年に韓国で芸能活動を開始し、2000年に日本へ進出。バラエティ番組やドラマ出演などを通じて知名度を高めた。2012年には出産・育児を理由に韓国へ戻ったが、現在はカナダで生活している。

移住のきっかけとなったのは、2017年の出来事だった。当時、ソウルの私立小学校の合宿で、児童が同級生4人から暴力を受け、横紋筋融解症や外傷後ストレス障害（PTSD）と診断されたと報じられた。この問題では、財閥関係者の孫や有名芸能人の息子が加害側に含まれていたとされ、処分の有無をめぐって社会的な議論が広がった。

この「有名芸能人の息子」として名前が取り沙汰されたのが、ユン・ソナの息子だった。ユン・ソナは当時、韓国SBSの報道番組『8時ニュース』の内容について事実と異なる部分があるとする立場を示したが、世論の批判を受ける形となった。その後、所属事務所を通じて公式謝罪文を発表し、「子どもの学校の合宿で起きた一連の出来事について、けがをした児童とその家族、学校、そして多くの方々に深くお詫びする」とコメント。「この問題を処理する過程で、家族の無念さを先に考えてしまった点についても謝罪する」とし、「初期対応で弁明に終始してしまった自分の姿を深く反省している」と改めて謝罪した。

（写真提供＝OSEN）ユンソナ

この騒動をきっかけに、ユン・ソナ一家はカナダへ移住。今回のSNS投稿からも、現在も現地で生活を続けている様子がうかがえる。

移住後も活動は続いており、2018年には日本のテレビショッピング番組に出演。さらに2024年には『上田と女が吠える夜』2時間スペシャルに出演し、約12年ぶりの日本テレビ出演として話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）