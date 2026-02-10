Àµ·îÂÀ¤ê¤ò·âÂà¡ª ¥¸¥à¤Ê¤·¡¦Ã»»þ´Ö¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬À°¤¦ÊýË¡4Áª
Àµ·îÂÀ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡£¥¸¥àÄÌ¤¤¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÄÉ¤¤¹þ¤ß¤âÉ¬Í×¤Ê¤·¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÃ»»þ´Ö¼ÂÁ©¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ´´¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ò°ú¤Äù¤á¡¢»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬À°¤¦¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ä¿©»öË¡¤È¤Ï!?
¡ ¥¦¥©¡¼¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹
¼«Âð¤ÎÊÉ¤ò»È¤Ã¤Æ¸úÎ¨Åª¤ËÁé¤»ÂÎ¼Á
Æñ°×ÅÙ¤ÏÄã¤¯¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¶¯ÅÙ¤Î¤¢¤ë±¿Æ°¤Ç¡¢¤æ¤ë¤ó¤ÀÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¡ª ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¡È¥¦¥©¡¼¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡É¤Ë¥È¥é¥¤¡£¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¶ÚÆù¡áÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Î°ú¤Äù¤á¤ä¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¥è¥¬¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¾ÎÓ¤µ¤¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï¡ÈÊÉ¡É¤ò»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹½é¿´¼Ô¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°¤¤òÊä½õ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤È°Â¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ê¤é¥Þ¥·¥óÉÔÍ×¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÊÉ¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐOK¡£¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¸ú²Ì¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÊýÀ¾ÎÓ¤µ¤
¥è¥¬¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡£±¿Æ°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤¥è¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¿Íµ¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø90ÉÃ¤Ç¤ß¤ë¤ß¤ëÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë ¤µ¤¥è¥¬¤Û¤°¤·¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¡Ë¡£
¢ ¿²¤¿¤Þ¤Þ¥¦¥¨¥¹¥È¤·¤Ü¤ê
¿²¤¿¤Þ¤Þ¤Î»ÑÀª¤Ç¤ªÊ¢¤Ë¸ú¤¯¡ª 1Æü1Ê¬¤ÇÀµ·îÂÀ¤ê¤ò·âÂà
¤ªÀµ·î¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥³¥ê¤ªÊ¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡È¿²¤¿¤Þ¤Þ¥¦¥¨¥¹¥È¤·¤Ü¤ê¡É¡£¡Ö±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¹ü³ÊÄ´À°¥Ü¥Ç¥£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎNaoko¤µ¤ó¡£
¡Ö¿²¤¿¤Þ¤Þ¤Î»ÑÀª¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ëÊ¬¡¢Ê¢¶Ú¤ò°Õ¼±¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÊ¢Áé¤»¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£µ¯¾²¸å¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ëÁ°¤Î1Ê¬¡¢Ìë¡¢¿²¤ëÁ°¤Î1Ê¬¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï1¼ïÎà¤ÇOK¡£¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¥ï¡¼¥¯¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¶¯¤¯Ä¹¤¯ÅÇ¤¯¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÊ¢¤Î¿¼ÁØ¶ÚÆù¤Ë¤è¤ê¸ú¤¤Þ¤¹¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÊýNaoko
¹ü³ÊÄ´À°¥Ü¥Ç¥£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£¥Ê¥ª¥³¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¥¹ÂåÉ½¡£¡Ø²¼Ê¢¤Ý¤Ã¤³¤ê²ò¾Ã¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¥è¥¬¤äÀ°ÂÎ¡¢²òË¶³Ø¤«¤éÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¹üÈ×¶ºÀµ¡×¤ò³«È¯¡£
£ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¦¥©¡¼¥¯
¹üÈ×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊâ¤±¤ÐÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë
ËèÆüË»¤·¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤±¤É±¿Æ°¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬µ¤·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¦¥©¡¼¥¯¡É¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÀÐºêæÆÂç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êâ¤¯¤À¤±¤Ç¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹üÈ×¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò²¼¤²¡¢¶»¹ü¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¶ÚÆù¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼Ê¢Éô¤Î¶ÚÆù¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢¤ªÊ¢¤Î¶Ú¥È¥ì¤Ë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤«¤È¤«¤éÃåÃÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¿¬¤ÎÂçç½¶Ú¤äÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢Â¦¤Î¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î¡ÈÊâ¤¡É¤ò¡È±¿Æ°¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÊýÀÐºêæÆÂç
¤¤¤·¤¶¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡¡Íý³ØÎÅË¡»Î¡£Á¥¶¶À°·Á³°²ÊÉÂ±¡Æþ¿¦¸å¡¢´ØÀ¾¤äÅìµþ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡ÖGDS Clinical Lab¡×¤ò³«¶È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁí»Ü½Ñ¿ô¤Ï8Ëü·ï°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¢¤é¤æ¤ëÇº¤ß¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éº¬ËÜ²ò·è¡ª 100Ç¯Êâ¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¤ ¼ó¸ª¤Û¤°¤·¥È¥ì
¼ó¡¢¸ª¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È²þÁ±¡ª
¼ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¡¢¸ª¤¬ÆâÂ¦¤ËÆþ¤ë´¬¤¸ª¡¢ÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤ëÇÇØ¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡È¼ó¸ª¤Û¤°¤·¥È¥ì¡É¡£¡Ö¼ó¡¦¸ª¤ÎÏÄ¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£Ä¹»þ´Ö¡¢Æ±¤¸»ÑÀª¤Ç²èÌÌ¤òÇÁ¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆù¤¬¥«¥Á¥³¥Á¤Ë¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ë»éËÃ¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢ÈþÍÆÀ°ÂÎ»Õ¤Î°æ¾å¹ä»Ö¤µ¤ó¡£¤³¤Î°½Û´Ä¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇOK¡ª
¡Ö¥³¥ê¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¼ó¤«¤éÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬À°¤¤¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¶ÚÆù¤Ï¤Û¤°¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿Êý°æ¾å¹ä»Ö
¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ä¤è¤·¡¡ÈþÍÆÀ°ÂÎ»Õ¡£5Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÈþÍÆÀ°ÂÎ¤ò»Ü¤¹¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÈþÍÆÀ°ÂÎ¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹TV¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï146Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁé¤»¤ë»ÑÀª¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
