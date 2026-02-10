SUVブームを受けて創られたSUV向けプレミアムブランド

ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤ、『アレンザLX200』の試乗会が、神奈川県大磯町で開催された。

アレンザ・シリーズは、昨今のSUVブームを受けて創られたブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤブランドで、オンロード性能に特化させているのが特徴だ。



ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤ、『アレンザLX200』の試乗会に参加。 神村聖

運動性能を重視した『アレンザ001』と、静粛性を重視して開発されたLXシリーズがあるが、今回LXシリーズがフルモデルチェンジを受け、LX200が登場した。

特徴は、商品設計基盤技術『エンライトン（ENLITEN）』による究極のカスタマイズにより、プレミアムSUVに相応しい快適性能と運動性能、環境性能を作り出している点。

具体的には、走行中の路面からの振動を吸収させ、従来モデルであるLX100の強みであった上質な乗り心地をさらに向上。また、ハンドリング性能とふらつきにくさを高次元で両立している。荒れたアスファルト路では振動入力を抑えることで、ロードノイズをLX100比で16％低減しているという。

運動性能では、ウエット性能を大幅に向上させることによって、安心感のあるハンドリングとブレーキ性能を実現。ちなみにウエットブレーキ（制動距離）はLX100比で15％短縮している。

環境性能については、ゴムの配合技術の進化と接地形状の最適化、軽量化によって、転がり抵抗をLX100比18％低減。加えて、再生資源や再生可能資源を原材料に一部用いることで、サーキュラエコノミーにも貢献している。

速度をあげるとスッキリした乗り心地に

今回の試乗会は、大磯プリンスホテル駐車場の特設試乗コースと周辺の一般道及び有料道路で行われた。特設コースは極低速のレーンチェンジ、低速のスラローム、中速のレーンチェンジのハンドリングセクションと、ロープと突起物を使った乗り心地セクションが用意されていた。

試乗車はレクサスNX350hと、トヨタ・ハリアー。いずれもLX100を装着した車両と比較試乗をすることができた。



特設試乗コースではトヨタ・ハリアー（写真）などを用いて試乗テスト。 神村聖

極低速レーンチェンジでは、微舵角時の応答性をチェック。低速スラロームではステアリングを90度くらい切り込んだ時の応答性とリアの追従（応答）性を、そして中速レーンチェンジでは、レーンチェンジ終わりの収まり感やセンターフィールを確認した。

比較して感じたのは、先代モデルであるLX100のほうがソフトで応答もマイルドなのに対して、LX200は微舵角時の応答が良く、舵に対して遅れなくノーズが反応してくれること。

スラロームでは、LX100が前輪だけでスラロームを走っている感覚なのに対し、LX200は前輪が曲がりだす動きに追従するように後輪が比較的素早く反応し、4輪で曲がっている感覚がある。タイヤの応答の良さがクルマの動きを軽快にしているのだ。

また、突起の乗り越えでは、15km/h程度の極低速では硬めの小さなショックのあるLX200に対して、LX100は柔らかな乗り心地でロープの突起を滑らかに乗り越えている。ところが、速度を徐々に上げていくと、LX200の方が振動の収まりが速く、またショックの角が丸く感じられるようになり、適度にダンピングの効いたスッキリした乗り心地へと印象が変わっていった。

テスト車2台ともほぼ同様の印象を受けたが、ハリアーのほうがよりマッチングが良かったように感じた。

音振試験路と呼ばれるNVHが試される道路

一般道試乗は、メルセデス・ベンツGLCで行った。タイヤサイズは255/40R20 105W。走り出してまず感じたのは、その静かさだった。耳を圧する音圧が明らかに少なく、耳へのストレスが少ない。

西湘バイパスに乗り入れる。ここは路面の継ぎ目がきつく、関係者の間では『音振試験路』と呼ばれるくらいノイズ、バイブレーション、ハーシュネスのいわゆるNVHが試される道路だ。



テストを担当したタイヤの達人、斎藤聡。テスト車メルセデス・ベンツGLCと。 神村聖

走りだしは、極めて快適。スルスルと滑らかにタイヤが転がる感覚が心地よい。問題の継ぎ目（多数あり）は、最初こそ強めの突き上げを予想して身構えていたが、そのショックは驚くほどマイルドだった。特設コースのロープの乗り越えで感じたタイヤのダンピング（縦バネ）の適度な効きが、ここでも表れている。

しかも70km/hでの段差の乗り越えでは、突き上げの角がマイルドで、不快さが大幅に緩和されている上に、ショックが尾を引かず、スーッと収束。これにより、スッキリした感触、滑らかな乗り心地、静粛性の高さとの相乗効果で、上質な乗り味まで感じられる。

今までで一番心地よく走れた

西湘バイパスから小田原厚木道路に乗りかえてみる。ここは路面の荒れ方のバリエーションが多く、平滑な路面からざらついたノイジーな路面まであるのだが、（やや大げさながら）ここを今までで一番心地よく走れたというくらい、ストレスなく走ることができた。特に荒れた路面に入った時のノイズの変化の少なさは驚くほど。

操縦性に関しても、直進時の座りが良く、ごく自然にまっすぐ走ってくれる。ステアリング修正量（回数）が明らかに少なかった。また、カーブでも適度にダンピングが効いているので、路面のアンジュレーション（≒うねり）を通過しても進路が乱されにくく、手応えがしっかりしているので、安定感があり、安心して走ることができた。



プレミアムSUVに相応しい快適性能と運動性能、環境性能を作り出している。 神村聖

タイヤのある部分だけを柔らかくして、乗り心地の良さを作り出すのではなく、タイヤのサイドウォール全体を上手にたわませながら、あるいはダンピングを効かせることによって、乗り心地と操縦性をうまく作り出しているように感じる『ブリヂストン・アレンザLX200』。

まさに、上質なSUV用プレミアムコンフォートタイヤに仕上がっていると言えるだろう。