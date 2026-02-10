板谷由夏「出会って25年ぐらい」 “同級生”の元TOKIOメンバーとサシ飲み2ショットに反響「エモいぃ」「感慨深い」
俳優の板谷由夏（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。元TOKIOの松岡昌宏（49）とのサシ飲み2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「カッコイイお2人」板谷由夏＆ “同級生”松岡昌宏のサシ飲み 2ショット
板谷は「久しぶりにサシ飲みしました。出会って25年ぐらい経ってた、びっくりだよ」と、四半世紀にわたる付き合いを報告。松岡について「男らしさとか、女らしさ、とかそういうことではなく いっぽんピシッと強さと優しさが通ったリスペクトする友です」と性別を超えた1人の人間としての深い信頼を明かした。
さらに「まさかわたしのインスタに登場する日が来るとは！月日は流れているねー」と、感慨深げにコメント。「ああ、いいお酒でした、ありがと」と、充実したひとときを振り返り、「お互い健康第一で楽しもうね！松岡!!」とエールを送っている。
楽しそうな様子が伝わる写真に、コメント欄には「エモいぃ」「感慨深い」「兄貴姉貴の言葉が似合うお二人！」「素敵なお写真」「カッコイイお2人」「お二人といえば、同窓生の薫子と遼介ですね」などの声が多数寄せられていた。
