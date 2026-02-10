もらったらうれしい「東京都のお土産」ランキング！ 同率2位「マウントバーム しっかり芽」「シュガーバターの木」、1位は？
寒さが身に染みるこの時期は、おうち時間を充実させてくれるおいしいものが何よりの楽しみになります。心まで温まるような甘いお菓子から、夕食の主役になる名産品まで、冬の静かなひとときを彩るギフトを選んでみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：マウントバーム しっかり芽（ねんりん家）／30票2位は「ねんりん家」の「マウントバーム しっかり芽」です。外はカリッと香ばしく、中はしっとり熟成された独特の食感が特徴。銀座に本店を構え、都会的で洗練されたパッケージも東京土産として重宝されます。皇居周辺や丸の内エリアを散策したあとに持ち帰りたくなる、「東京らしさ」を感じる一品です。
回答者からは「ねんりん家のマウントバームは私も時々手土産に買いますし、もらっても嬉しいです」（40代女性／東京都）、「このお店のバウムクーヘンは絶品」（40代女性／東京都）、「外は香ばしく中はしっとりした食感と濃厚なバター感があり、東京らしい洗練と安定した美味しさで特別感があるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
同率2位：シュガーバターサンドの木（シュガーバターの木）／30票同じく2位は「シュガーバターの木」の「シュガーバターサンドの木」です。全粒粉やライ麦が香ばしい特製シリアル生地をシュガーバターで焼き上げ、ミルキーなホワイトショコラをサンド。サクサクとした軽快な食感がクセになります。東京駅や羽田空港といった主要ターミナルで手軽に購入でき、都会を駆け抜ける旅の合間に自分へのご褒美としても人気の定番土産です。
回答者からは「何度食べても美味しいものだから」（40代女性／神奈川県）、「サクサクのシリアル生地×発酵バターの香り×ミルキーなホワイトショコラ。 甘すぎず軽すぎず、老若男女にウケると思います」（50代男性／東京都）、「高級感がある。若い方にも喜ばれそう」（50代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
1位：東京ばな奈「見ぃつけたっ」（東京ばな奈ワールド）／87票1位に輝いたのは、「東京ばな奈ワールド」の『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』でした。1991年の発売以来、東京土産の代名詞ともいえる圧倒的な知名度を誇ります。ふんわりとしたスポンジ生地の中に、バナナカスタードクリームがたっぷり。季節限定の柄やコラボ商品も多く、つい手に取りたくなる定番品です。
回答者からは「見た目が可愛いしバナナ好きにはたまらない味」（40代女性／兵庫県）、「定番のお土産ですが味が甘くて美味しいくとても好きだから」（20代女性／岡山県）、「何度食べても飽きない名作である」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)