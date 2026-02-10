「本格的ですごい」小芝風花、美人俳優の“おうち居酒屋”でアルバイト？ 「お友達もユニーク」
俳優の小芝風花さんは2月9日、自身のInstagramを更新。美人俳優の“おうち居酒屋”を訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】小芝風花＆美人俳優の“おうち居酒屋”ショット
ファンからは「めっちゃ行きたーい！」「繁盛間違いなし！」「本格的ですごい」「作り込みのすごさとても伝わります!!」「お友達もユニーク」「仲良しショット素敵すぎます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「繁盛間違いなし！」小芝さんは「『居酒屋 おみゆ』 作り込みすごいし、ご飯も美味しすぎるし、楽しすぎる時間でした」とつづり、3枚の写真を投稿。俳優の柳生みゆさんが、手料理を振る舞う「居酒屋 おみゆ」を訪れた時のツーショットのようです。小柴さんは前掛けを身に着け、手には缶ビールを持っています。この美女2人のお店ならとても繁盛しそうですね。
「おうち居酒屋開店して風花に働きに来てもらった」同日、柳生さんも自身のInstagramを更新。「居酒屋『おみゆ』開店しました！」「おうち居酒屋開店して風花に働きに来てもらったけど、ずっと賄い食べて飲んでたバイトさんでした笑」とあり、この居酒屋は柳生さんの自宅にて行われ、小柴さんは“アルバイト”として呼ばれたようです。「またいろんなレシピ考えて居酒屋おみゆ開店しよーっと」とあるので、第2回の開催にも期待したいですね。
