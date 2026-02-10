三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します

雪が残る寒空の下練習を行っているのは前回大会総合2位、今大会初優勝を狙ういなべ市チーム。

チームを率いる松浦寿幸監督によりますと、今年は小学生から一般まで、バランスがとれたチーム編成ができたということです。

1区を走る小林美琴選手は「チームに勢いをつけられるように走って、1区の区間賞をとりたいです」と区間賞を狙います。

4区を走る浅井芽衣選手は「いなべ市チームは強い人がたくさんいるので、そういう人たちに1秒でも速くタスキを渡せるように頑張ります」と、1秒でも速い走りを誓います。

また、毎年大会を盛り上げるデンソー女子陸上長距離部の選手たちも多く出場します。

前回大会7区で総合区間賞を獲得し、今回も7区を走る宮川紗耶選手が「今年も区間賞をとってチームに貢献できるように頑張ります」と区間賞を宣言すると、デンソーの副キャプテンで9区を走る松平風花選手も「1つでも順位を上げて、チームに貢献できるよう頑張ります」と意気込んでいます。

今年の全国女子駅伝に出場。9区にエントリーしている堀綾花選手も「いなべ市に貢献できる走りができるよう頑張ります」と、意気込みを語ります。

毎朝5キロを走るという3区の伊藤正剛選手は「いなべ市、雪に負けない走りを披露します。毎朝5キロを中1の時から3年間走っています。駅伝はチーム戦なので、しっかりと皆のタスキをつないで優勝につないでいきたい」と決意を語りました。

松浦監督は「若手からベテランまで県のトップレベルの選手が集結できた。昨年は2位ということで悔しい思いをしたので、なんとしてでも今年は初優勝していなべ市民の皆さんに良い報告ができるよう頑張りたい」と初優勝に期待をかけます。

チーム全員で初の大会優勝を狙います。