¡Öµ×¡¹¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¥Þ¥®¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥¥Ë¤Î¥É¥Ð¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤Ê¢¶Ú¤À¤³¤È¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤ä¤ó¡×
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¡¢¥°¥é¥µ¥ó¤Ç
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥»¥ì¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥Ð¥¤¤Î»×¤¤½Ð¡¢ºÇ½ªÆü¤À¤±OFF¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡Í§Ã£¤ß¤ó¤Ê¤ÇPOOOOOL¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿åÃå¡¢À¹¤ì¤ë¤·¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¤ª¡×¡ÖÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¿´¿È¤È¤â¤Ë¥»¥ì¥Ö¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¢¶Ú¤À¤³¤È¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤ä¤ó¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ð¥Ç¥£¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£