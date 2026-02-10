万代シテイ近くにある2015年オープンのハンバーガーカフェ『LEATHER TRAMP KITCHEN(レザー トランプ キッチン)』。

オーナーが沖縄で本場アメリカのお客さんに提供してきた本格ハンバーガーを、地元・新潟に持ち帰ってきました。自家製のバンズやソースにこだわり、子供から大人まで楽しめるメニューを考案しています。



男性人気ナンバーワンは「BBQベーコンバーガー ポテトセット＋自家製コーラ(1,500+100円/税込み)」。

上から、エッグ・自家製BBQソース・カリカリに焼いたベーコン・チェダーチーズ・牛100%のパティ・トマト・レタスとてんこ盛り！バンズは今代司酒造の酒粕を使用し、モチモチ食感と麦本来の自然な甘さが特徴で具材をまとめてくれます。



食べ方は、バーガー袋に包んで食べれるサイズまで思いっきり潰す！スタッフの島垣徹さんは、大きな口でわんぱくにかぶりつくのがハンバーガーの醍醐味だと話します。





女性に大人気なのは「アボカドチーズバーガー ポテトセット＋自家製レモネード(1,520+100円/税込み)」。

上から、アボカドのディップソース・トマト・レタス・アボカドスライス・チェダーチーズ・パティと、こちらも高さがあります。ソースに肉汁が合わさりジューシーで満足感はありますが、さっぱり食べられるのがポイントです。



スパイシーさと甘さのバランスが絶妙な「自家製コーラ」や、はちみつ・砂糖を使い甘酸っぱくすっきり仕上げた「自家製レモネード」もオススメです。





店内は、築40年の木造の建物を生かした古民家風で、居心地の良さも魅力的。毎月メニューが変わる「マンスリーバーガー」もあります。友達と家族と大切な人と、どんな場面にもなじむ落ち着いた空間で思う存分頬張ってみてはいかがでしょうか。





◇LEATHER TRAMP KITCHEN(レザー トランプ キッチン)

新潟市中央区万代5-3-28

問い合わせ先｜025-367-7389

営業時間｜11:00～20:00

定休日｜不定休