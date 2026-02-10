【きょうから】「きのこの山」「たけのこの里」、有名シェフとコラボの2商品 期間限定で発売
明治「きのこの山」「たけのこの里」と、クラブハリエの山本隆夫シェフ、シェ・シバタの柴田武シェフがコラボレーションを実施。きょう10日より「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」として期間限定で、全国のコンビニエンスストアやスーパーなどで発売した。
【画像】「たけのこの里」、シェ・シバタとのコラボ商品
「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」は、チョコレート部分は2層構造で、「きのこの山」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに抹茶を合わせたチョコレートを使用し、ココア風味のクラッカーと組み合わせた。さらに、チョコレート部分にはクラッシュキャンディが入っているため、ちゃりちゃりとした新たな食感も楽しめる。
「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」は、チョコレート部分は2層構造で、「たけのこの里」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせたチョコレートを使用している。チョコレートとクッキー部分にはロレーヌ岩塩も配合し、クセになる味わいとなっている。
同社は1月16日、愛知・ジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」にて、1粒1080円の「きのこの山」と、１粒864円の「たけのこの里」のコラボ商品を展開。また、「和」をテーマに＋αのひと味を加えた「きのこの山」と「たけのこの里」の小袋が詰まったコラボ商品も限定で発売したところ、瞬く間に行列ができ、昼過ぎには両店舗とも完売した。
今回は、小袋のみで展開していたコラボ商品2品を定番のパッケージとした。
なお、昨年（2025年5月〜8月）開催され、反響を集めた「きのこの山 ワイヤレスイヤホンキャンペーン」を3日から27日まで復活開催することも発表した。本キャンペーンは、キャンペーンページにて対象商品の購入レシートをアップロードし、シールを15枚貯めることで、1口の応募が可能。レシートアップロード期間は2月20日まで。
