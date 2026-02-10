米テキサス州ラウンドロックにあるエディー・バウアーの店舗の看板/ Brandon Bell/Getty Images

（CNN）米衣料品大手エディー・バウアーの店舗運営会社は9日、連邦破産法第11条（チャプター11）の適用を申請した。、売り上げ減少とサプライチェーン（供給網）の課題を理由に挙げ、米国とカナダにある同名のアウトドアスポーツウェア店舗約200店の売却を希望している。

同社は、トランプ政権の不透明な関税政策やインフレなどの様々な要因により、財務上の逆風がさらに悪化していると訴えた。

売却先を探す間、エディー・バウアーの店舗のほとんどは営業を続ける。しかし売却が失敗に終わった場合、運営会社が手掛ける米国とカナダのエディー・バウアー店舗は閉鎖される可能性があると同社は指摘した。広報担当者はCNNへのメールで、個々の店舗の閉鎖時期については明言できないと述べた。

エディー・バウアー・ブランドを所有するカタリスト・ブランズの最高経営責任者（CEO）、マーク・ローゼン氏は声明で「カタリストの経営陣は製品開発とマーケティングの急速な改善など、ブランドにおける大きな進歩を実現することができた。しかしこうした変化には時間が掛かり、数年にわたって生じた課題に十分対処するには至らなかった」と述べた。

100年以上の歴史を持つエディー・バウアーにとって、今回は3度目の破産となる。1度目は2003年、その6年後には08年の金融危機を受けて再び破産を申請した。

エディー・バウアーはプレスリリースで、米国とカナダ以外の店舗については他のライセンシーによって運営されているため営業を継続すると明らかにした。同社のオンライン販売と卸売り事業は、アウトドア5という別の会社に移行し、電子商取引は引き続き利用可能となる。

大手小売業者ではサックス・グローバルも1月に破産を申請している。こちらは高級品市場全体の低迷と、同業のニーマン・マーカスを買収したことによる多額の負債が要因となった。