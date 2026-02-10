Travis Japan川島如恵留、20個の有資格を公開 宅地建物取引士、国内旅行業務取扱管理者、電気工事士など多種多様
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が10日、個人YouTubeチャンネル『のえるの隙間時間』を更新。「【お仕事待ってます】川島如恵留の20の資格一覧」と題して自身の所有する資格を紹介している。
【写真】鹿島を満喫する吉澤閑也ら
特定の職業に必須なものから漢字検定などの能力検定で得た合格証書も含め、20個もの証明書をともに公開。“代表”だという宅地建物取引士をはじめ、国内旅行業務取扱管理者・総合旅行業務取扱管理者や重機操縦に関するものまで多種多様にわたる。
語学はもちろん、「アイドル活動を続ける上でフックが必要」（宅地建物取引士）や「クイズ番組の地理の問題にあまりにも正解できなかったのが悔しかった」（国内旅行業務取扱管理者）など、受験に至った理由なども説明。最近は主に趣味のキャンプ場設営に活かすための資格にも力を入れており、第二種電気工事士にも合格したことを報告した。
川島は今後も「勉強の楽しさ、学ぶことの楽しさ、学ぶことで得たいろんなことをみんなに届けていけるアイドルになりたい」と意気込んでいる。
■紹介された資格一覧
宅地建物取引士
国内旅行業務取扱管理者
総合旅行業務取扱管理者
日本漢字能力検定2級
実用英語技能検定準2級
実用数学技能検定準2級
日本語文章能力検定5級
HSK4級
秘書技能検定3級
普通自動車第一種運転免許（AT限定）
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習
車両系建設機械（解体用）運転技能講習
玉掛け技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習
刈払機取扱作業者安全衛生教育
丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
鍬検定4級
第二種電気工事士
