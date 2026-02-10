河合優実、実は「かなりポンコツ」 パブリックイメージとのギャップを告白
俳優の河合優実が10日、都内で行われた「サントリー生ビール」新CM発表会に登場。自身のイメージとのギャップを告白した。
【全身ショット】可愛すぎる…清楚なオールホワイト衣装で登場した河合優実
「よくそう見られるけれど、実は○○」というテーマでトークが展開すると、河合は「しっかりしてそうに見られるんですけど、かなりポンコツですね（笑）。人としての能力がちょっと欠けているところがあって…忘れ物とかかなり多いです。でも、そう見られないことが多いですね」と照れ笑い。
具体的に聞かれると「鍵とかを忘れてしまったり、家の中で、どこかにあるはずなんだけど、眼鏡とかもしょっちゅうなくしちゃう」とパブリックイメージとのギャップを明かしていた。
河合は、16日から全国で順次放送する「サントリー生ビール」新CM『沁みわたる青』篇に出演。中味・パッケージをリニューアルした同商品の新メッセンジャーを務める。
イベントには、新CMソング「上を向いて歩こう」の歌唱を担当した歌手の斉藤和義、MCとしてお笑いコンビ・シソンヌ（じろう、長谷川忍）も登場した。
