【Nintendo Switch 2 Proコントローラー+Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム+Nintendo Switch 2 専用スマートポーチ（スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス入り）】 参考価格：13,233円 セール価格：11,207円

Amazonにて、Nintendo Switch 2 ProコントローラーとNintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム、Nintendo Switch 2 専用スマートポーチのセットが特別価格で販売されている。セール価格は参考価格から15%オフの11,207円。

本商品では、Nintendo Switch 2 Proコントローラー、フィルム、ポーチがスーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックスに入られて届けられる。ホリデーギフトプレゼントボックスは、クリスマス仕様に着飾ったマリオたちが描かれたデザイン。別売りのNintendo Switch 2 本体が入るサイズのため、本体＋本セット品を入れて贈り物用としても使用できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

セット内容

・【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー

グリップ型で、長時間でも快適にTVモードやテーブルモードでゲームがプレイできるワイヤレスコントローラー。Joy-Con 2 と同様のHD振動2にも対応し、繊細な触感が体験できる。スティック操作時の音も静かになり、コントローラー全体がシームレスにつながった構造により、なめらかなグリップ感で快適に操作できる。

・【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム 衝撃吸収

衝撃吸収層（ウレタンゲル層）が衝撃をやわらげる。鉛筆硬度3Hのハードコートにより、フィルムが傷が付きにくい仕様。抗菌加工によりフィルムを清潔に保つ。フッ素加工により指紋や皮脂等の汚れが付きにくく、簡単に拭き取れる。ゴミやホコリを落とせるクリーニングクロス付き。

・【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA ブラック×グレー

Joy-Con 2 を取り付けたNintendo Switch 2 本体を1台収納できるスマートポーチ。なお、Nintendo Switch（有機ELモデル）、Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteには対応していない。

ポーチの表面にはハードな生地（EVA）を使用。内側にはソフト生地を使用し、Switch2本体を擦りキズなどから守る。ゲームカードを8枚まで収納できるポケットと持ち運びに便利なハンドルが付いている。

・【Amazon.co.jp限定】特典 スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス