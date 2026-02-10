テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、ミラノ・コルティナ五輪でノルディックスキー・ジャンプ男子個人ノーマルヒルで初出場の二階堂蓮が銅メダルを獲得したことを報じた。

スタジオには９８年長野五輪金メダルの船木和喜さんが解説者として生出演した。

番組では、長野五輪での男子団体で金メダルを決めた船木さんのジャンプをＶＴＲで放送した。

船木さんは「時間がたちすぎて記憶が曖昧なんですけど」と笑顔を浮かべた。司会の羽鳥慎一アナウンサーら出演者が美しいジャンプを絶賛する中でコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏が「この時のウェアの方が今よりもダブっとしているように見えますね」と明かすと、船木さんは「大きかったんですサイズが。プラス１０センチで厚さも１０ミリ」と振り返った。

これに羽鳥アナは「ウェアは本当に細か〜く変えられるんです。日本いじめてるんじゃないか？って…あまり大きな声じゃ言えないけど、言いたくなるようなルール変更がいろいろありました」と指摘していた。