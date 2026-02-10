美しき筆致の底からにじむ、静かな恐怖……。リアル・サスペンス・アンソロジー『おままごとはそのまま』発売!!

壊しても、殺しても。おままごとは終わらない

本作『おままごとはそのまま』は、“崩壊する家族”をテーマにした、全８編のサスペンス短編集。著者の鳩ヶ森は、2023年に「朝日ホラーコミック大賞」のマンガ部門で大賞を受賞した新進気鋭の作家。繊細で美麗なタッチで描かれる登場人物たちだが、そこにはどこか、生々しいリアルさが漂う。

不倫で壊れた家族を主題とした第１話「おままごとはそのまま」。

青年・高岡の元に届いた『殺される』というメッセージ。送り主は高岡の上司・北村。北村は、離婚した「元家族」の家へと顔を出していたが……。様子を見に、その家を訪れた高岡の目に飛び込んできたものは…？

突如として届いた、不穏なメッセージ。 北村の娘の“ありす”に、家へと招き入れられるが…？

男の死体と、赤子の遺体。深き謎の真相辿る第４話「有袋」。

アパートの一室で見つかった、撲殺された男性の死体。その周囲には手紙が散らばり、死体の前には、ホルマリンに漬けられた赤子の遺体。この事件の真相は…？

ホルマリン漬けの赤子の周りに散乱する手紙。その内容は…。

悪徳ブローカーに狙われた老婆と孫娘。第７話「良い子の流儀」。

違法行為もはばからない悪徳不動産ブローカー・竹内。彼に届いた新しい依頼は、数多のブローカーが訪れながらも、そのすべてが姿を消したという、いわくつきの一軒家。老婆と孫娘が２人で住むその家へ向かった竹内は…？

暴力、恐喝もためらいなく行使する、生粋の悪党ブローカー。 その家には、親を亡くした娘とその祖母が暮らしていて…？

巧みに組み上げられた八章を読み終えたあと、自分の足元にある日常が、ほんの少し不安定に感じられるだろう。

いつか壊れると解りながらも人は演じる。家族という箱で、正しいと思う役割を。

だから、おままごとは、終わらない。

本作『おままごとはそのまま』は、現実と地続きの恐怖を描き切った、完成度の高いサスペンス短編集だ。