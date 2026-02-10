【新興国通貨】ドル人民元６．９２００を割り込みドル売り元買い強まる=中国人民元



朝の中国人民銀行対ドル基準値が６．９５００を割り込んだこともあり、ドル人民元はドル安元高が進行。作治宇下値をしっかりと止めていた６．９２００手前の買いを崩して６．９１０６元を付けた。２０２３年５月以来のドル安元高。ドルオフショア人民元（USDCNH)は６．９０６３元まで下げており、こちらも２０２３年５月以来の元高。

対円では元高と円高が交錯。２２円５４銭台での推移。



USDCNY 6.9109 USDCNH 6.9064 CNYJPY 22.546.

