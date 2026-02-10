¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ê¤·¤Çºî¤ì¤ë¡¡½Ü¤ÎÇòºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ªÆ¦Éå¥°¥é¥¿¥ó¡×¥ì¥·¥Ô¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×
¡¡ÇòºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ªÆ¦Éå¥°¥é¥¿¥ó¡×¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢É½¼¨²ó¿ô7Ëü·ïÄ¶¤¨¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê9Æü¸á¸å7»þ»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ê¤·¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡×¤È¤í¡Á¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ïÇòºÚ¤ÎÆ¦Éå¥°¥é¥¿¥ó¤Îºî¤êÊý
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kewpie_official¡Ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°Â¤¤ÇòºÚ¤ò¡¢¤ªÆ¦Éå¥°¥é¥¿¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ê¤·¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëºî¤êÊý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë¡Û
ÇòºÚ2Ëç¡¢¸¨¤´¤·Æ¦Éå1¡¿2Ãú¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë40¥°¥é¥à¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º40¥°¥é¥à¡¢¥Ð¥¿¡¼10¥°¥é¥à¡¢±ö¡¡¾¯¡¹¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡¾¯¡¹
¡ÖA¡×¡Ä¹ç¤ï¤»¤ß¤½¡¡¾®¤µ¤¸1¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸2
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡§ÇòºÚ¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1¥»¥ó¥Á³Ñ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë
2¡§¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¿åµ¤¤ò¤Õ¤¼è¤ê¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£¡ÖA¡×¤È¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ÎÈ¾ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢±ö¡¦¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤ë
3¡§ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¡Ö1¡×¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó2Ê¬²ÃÇ®¤·¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤Æº®¤¼¡¢¡Ö2¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë
4¡§ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¡Ö3¡×¤òÆþ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂÉ÷¥°¥é¥¿¥ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ªÅß¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
