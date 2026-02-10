『ウィキッド 永遠の約束』孤独でも戦い続けるエルファバの信念に胸熱「現場の私はそれを地で行っていた」
ブロードウェイ・ミュージカル『ウィキッド』を映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』の続編、『ウィキッド 永遠の約束』が、3月6日に公開される。名作小説『オズの魔法使い』の舞台〈オズの国〉で、最も嫌われた“悪い魔女”と、最も愛された“善い魔女”の過去をそれぞれの視点から描く“もうひとつの物語”が、ついにフィナーレを迎える。
【動画】『ウィキッド 永遠の約束』エルファバの特別映像
メガホンを取るのは、前作に続きジョン・M・チュウ監督。第83回ゴールデン・グローブ賞で演技賞＆歌曲賞にWノミネートされたシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデが再集結し、さらにジョナサン・ベイリーら豪華キャストが顔をそろえる。
公開に先駆け、オズの国を追われたエルファバ（シンシア・エリヴォ）の孤独と、正義のために戦い続ける姿に迫る特別映像が解禁された。映像では、民衆の敵とされる＜悪い魔女＞として忌み嫌われるエルファバが、森の隠れ家で身を潜めて暮らす様子が映し出される。
シンシアは、「エルファバはこの世で最も美しい隠れ家で暮らし始めるの。身を隠しながらオズを見渡せる、魔法の創作や研究にも最適な場所よ」と、オズの国を抜け出し、一人ひっそりと身を隠すエルファバの今を語る。
続けて、チュウ監督が「孤独の中で自分の信念を貫き、正義のためにエルファバは戦うんだ。調和のとれたオズの国でとがった彼女は異端者であり、和を乱す存在だ」と、彼女の人物像に言及する。
本作の撮影について、シンシアもエルファバさながらに孤独を噛みしめながら行っていたようで、「今回は映画の大半で、エルファバが孤独な戦いを強いられる。現場の私はそれを地で行っていた。その空間にいるのが自分だけという日が何日もあった」と、打ち明ける。
「反応をくれる相手役がいないまま、私は周囲の環境やエルファバの心理状態から想像して演じるしかなかった。大変な経験だったわ。でもおかげで、文字通りにエルファバの頭の中に身を置くことができたから、たった独りでこんなにも多くを背負い込むのがどういう感覚なのか、理解が深まった」と、役との一体感を語っている。
ふたりの魔女の眩しくて切ない絆は、どんな結末へとたどり着くのか。世界的ヒットを経て、いよいよ完結編が日本で公開される。
